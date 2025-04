https://ria.ru/20250413/ssha-2011057185.html

В Сенате США призвали отобрать лицензию у компании, вертолет которой рухнул

Лидер меньшинства демократов в сенате Чак Шумер назвал возмутительным тот факт, что туристическая компания, вертолет которой упал в четверг в реку Гудзон в США,

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер меньшинства демократов в сенате Чак Шумер назвал возмутительным тот факт, что туристическая компания, вертолет которой упал в четверг в реку Гудзон в США, продолжает продавать полеты с 70% скидкой, и призвал власти отобрать у нее лицензию до окончания расследования. Ранее член сената штата Нью-Йорк Брэд Хойлман-Сигал после крушения вертолета, в результате которого погибли шесть человек, призвал запретить их использование для развлечения туристов. "Послушайте. (Компания - ред.) предлагает те же самые полеты, которые только что унесли жизни шести человек, но теперь, из-за крушения, они предоставляют особую скидку в 70%. Это возмутительно", - заявил Шумер на пресс-конференции, его слова приводит газета New York Post. По его словам, лицензия компании New York Helicopter Tours не требует столь строгой подготовки механиков и пилотов, по сравнению с другими коммерческими лицензиями. Кроме того, Шумер призвал Федеральное управление гражданской авиации (FAA) немедленно отозвать у компании сертификат эксплуатанта до завершения расследования катастрофы. Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании. Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о семье главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.

