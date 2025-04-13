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Число погибших от авиаударов США по Йемену возросло до пяти

Число погибших от авиаударов США по Йемену возросло до пяти - РИА Новости, 13.04.2025

Число погибших от авиаударов США по Йемену возросло до пяти

Число жертв американских ударов по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане возросло до пяти, 13 ранены, сообщило министерство... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T23:10:00+03:00

2025-04-13T23:10:00+03:00

2025-04-13T23:20:00+03:00

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ДОХА, 13 апр - РИА Новости. Число жертв американских ударов по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане возросло до пяти, 13 ранены, сообщило министерство здравоохранения и окружающей среды созданного движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства в социальной сети Х."Число погибших возросло до 5 человек, 13 ранены в результате налетов американского агрессора на завод "Ас-Сувари" в районе Матна в Бани Матаре", - отмечается в сообщении.Ранее подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что в воскресенье вечером американские истребители нанесли три удара по заводу керамики в провинции Сана.

https://ria.ru/20250411/khusity-2010792102.html

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