https://ria.ru/20250413/ssha-2011041727.html

Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания

Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания - РИА Новости, 13.04.2025

Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания

Экономика приграничных городов американского штата Вашингтон, традиционно зависящая от потока туристов из Канады, приезжающих за покупками, оказалась на грани... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T20:07:00+03:00

2025-04-13T20:07:00+03:00

2025-04-13T20:17:00+03:00

в мире

сша

канада

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экономика приграничных городов американского штата Вашингтон, традиционно зависящая от потока туристов из Канады, приезжающих за покупками, оказалась на грани выживания после того, как канадцы бойкотировали такие поездки в ответ на торговые пошлины президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC. Телеканал приводит в пример городок Блейн в штате Вашингтон, куда канадцы часто приезжали за бензином, а также молочными и другими продуктами, которые, как правило, были дешевле в США. По сведениям NBC, после введения пошлин канадцы всё чаще решают оставаться дома. "Их бойкоты поставили в тупик владельцев бизнеса в Блейне и прилегающем округе Уотком, задающихся вопросом, как долго экономика региона сможет выживать при сокращении числа туристов из (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия, подпитывающих ее", - говорится в сообщении телеканала. По данным института исследований пограничной политики при университете Западного Вашингтона, за первые три недели марта поток канадских транспортных средств, въезжающих в США через три контрольно-пропускных пункта округа Уотком, сократился на 65 тысяч, что примерно на 42% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Местный управляющий заправкой Майк Хилл рассказал NBC, что "людей вокруг не осталось". По его словам, за последние несколько месяцев продажи бензина упали на 40-50%, даже мусорные баки на станции теперь редко нуждаются в опорожнении. Ранее Трамп подписал указ о введении базовой 10-процентной пошлины на весь импорт в США и повышенных ставок для стран, с которыми у Вашингтона присутствует крупный торговый дефицит.

https://ria.ru/20250412/ventao-2010851956.html

https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html

https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html

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в мире, сша, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт