Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания
NBC: экономика приграничных с Канадой городов в штате Вашингтон терпит спад
Вид на Капитолий в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экономика приграничных городов американского штата Вашингтон, традиционно зависящая от потока туристов из Канады, приезжающих за покупками, оказалась на грани выживания после того, как канадцы бойкотировали такие поездки в ответ на торговые пошлины президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.
Телеканал приводит в пример городок Блейн в штате Вашингтон, куда канадцы часто приезжали за бензином, а также молочными и другими продуктами, которые, как правило, были дешевле в США. По сведениям NBC, после введения пошлин канадцы всё чаще решают оставаться дома.
Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР
12 апреля, 09:13
«
"Их бойкоты поставили в тупик владельцев бизнеса в Блейне и прилегающем округе Уотком, задающихся вопросом, как долго экономика региона сможет выживать при сокращении числа туристов из (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия, подпитывающих ее", - говорится в сообщении телеканала.
По данным института исследований пограничной политики при университете Западного Вашингтона, за первые три недели марта поток канадских транспортных средств, въезжающих в США через три контрольно-пропускных пункта округа Уотком, сократился на 65 тысяч, что примерно на 42% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Местный управляющий заправкой Майк Хилл рассказал NBC, что "людей вокруг не осталось". По его словам, за последние несколько месяцев продажи бензина упали на 40-50%, даже мусорные баки на станции теперь редко нуждаются в опорожнении.
Ранее Трамп подписал указ о введении базовой 10-процентной пошлины на весь импорт в США и повышенных ставок для стран, с которыми у Вашингтона присутствует крупный торговый дефицит.
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
11 марта, 17:32