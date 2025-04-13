Рейтинг@Mail.ru
Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 13.04.2025 (обновлено: 20:17 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/ssha-2011041727.html
Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания
Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания - РИА Новости, 13.04.2025
Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания
Экономика приграничных городов американского штата Вашингтон, традиционно зависящая от потока туристов из Канады, приезжающих за покупками, оказалась на грани... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:07:00+03:00
2025-04-13T20:17:00+03:00
в мире
сша
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/60/1486016038_0:115:3236:1935_1920x0_80_0_0_2eca5e95bb6c57f2a1a6cc725f362a80.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экономика приграничных городов американского штата Вашингтон, традиционно зависящая от потока туристов из Канады, приезжающих за покупками, оказалась на грани выживания после того, как канадцы бойкотировали такие поездки в ответ на торговые пошлины президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC. Телеканал приводит в пример городок Блейн в штате Вашингтон, куда канадцы часто приезжали за бензином, а также молочными и другими продуктами, которые, как правило, были дешевле в США. По сведениям NBC, после введения пошлин канадцы всё чаще решают оставаться дома. "Их бойкоты поставили в тупик владельцев бизнеса в Блейне и прилегающем округе Уотком, задающихся вопросом, как долго экономика региона сможет выживать при сокращении числа туристов из (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия, подпитывающих ее", - говорится в сообщении телеканала. По данным института исследований пограничной политики при университете Западного Вашингтона, за первые три недели марта поток канадских транспортных средств, въезжающих в США через три контрольно-пропускных пункта округа Уотком, сократился на 65 тысяч, что примерно на 42% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Местный управляющий заправкой Майк Хилл рассказал NBC, что "людей вокруг не осталось". По его словам, за последние несколько месяцев продажи бензина упали на 40-50%, даже мусорные баки на станции теперь редко нуждаются в опорожнении. Ранее Трамп подписал указ о введении базовой 10-процентной пошлины на весь импорт в США и повышенных ставок для стран, с которыми у Вашингтона присутствует крупный торговый дефицит.
https://ria.ru/20250412/ventao-2010851956.html
https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html
https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/60/1486016038_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_88b50a13b43378acfd4894bb26f14597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания

NBC: экономика приграничных с Канадой городов в штате Вашингтон терпит спад

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экономика приграничных городов американского штата Вашингтон, традиционно зависящая от потока туристов из Канады, приезжающих за покупками, оказалась на грани выживания после того, как канадцы бойкотировали такие поездки в ответ на торговые пошлины президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.
Телеканал приводит в пример городок Блейн в штате Вашингтон, куда канадцы часто приезжали за бензином, а также молочными и другими продуктами, которые, как правило, были дешевле в США. По сведениям NBC, после введения пошлин канадцы всё чаще решают оставаться дома.
Американские доллары и китайские юани - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Пошлины США принесли в мир хаос, заявил министр коммерции КНР
12 апреля, 09:13
«
"Их бойкоты поставили в тупик владельцев бизнеса в Блейне и прилегающем округе Уотком, задающихся вопросом, как долго экономика региона сможет выживать при сокращении числа туристов из (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия, подпитывающих ее", - говорится в сообщении телеканала.
По данным института исследований пограничной политики при университете Западного Вашингтона, за первые три недели марта поток канадских транспортных средств, въезжающих в США через три контрольно-пропускных пункта округа Уотком, сократился на 65 тысяч, что примерно на 42% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Китае заявили, что взаимные пошлины США могут вызвать гуманитарный кризис
12 апреля, 07:48
Местный управляющий заправкой Майк Хилл рассказал NBC, что "людей вокруг не осталось". По его словам, за последние несколько месяцев продажи бензина упали на 40-50%, даже мусорные баки на станции теперь редко нуждаются в опорожнении.
Ранее Трамп подписал указ о введении базовой 10-процентной пошлины на весь импорт в США и повышенных ставок для стран, с которыми у Вашингтона присутствует крупный торговый дефицит.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
11 марта, 17:32
 
В миреСШАКанадаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала