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США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин - РИА Новости, 13.04.2025
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16:48 13.04.2025 (обновлено: 16:56 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/ssha-2011016813.html
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин - РИА Новости, 13.04.2025
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:48:00+03:00
2025-04-13T16:56:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них, заявил министр торговли страны Говард Лютник в эфире телеканала ABC News."Эти товары станут частью секторальных пошлин на полупроводники, которые приближаются… Они освобождены от зеркальных пошлин, но включены в пошлины на полупроводники, которые вступят в силу, вероятно, через месяц или два", - сообщил он.
https://ria.ru/20250413/ssha-2011014471.html
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Варвара Скокшина
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сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин

Минторг США: импорт электроники временно исключили из зеркальных пошлин

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМикросхема
Микросхема - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них, заявил министр торговли страны Говард Лютник в эфире телеканала ABC News.
"Эти товары станут частью секторальных пошлин на полупроводники, которые приближаются… Они освобождены от зеркальных пошлин, но включены в пошлины на полупроводники, которые вступят в силу, вероятно, через месяц или два", - сообщил он.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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СШАВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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