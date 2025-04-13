https://ria.ru/20250413/ssha-2011016813.html
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин - РИА Новости, 13.04.2025
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:48:00+03:00
2025-04-13T16:48:00+03:00
2025-04-13T16:56:00+03:00
сша
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них, заявил министр торговли страны Говард Лютник в эфире телеканала ABC News."Эти товары станут частью секторальных пошлин на полупроводники, которые приближаются… Они освобождены от зеркальных пошлин, но включены в пошлины на полупроводники, которые вступят в силу, вероятно, через месяц или два", - сообщил он.
https://ria.ru/20250413/ssha-2011014471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Минторг США: импорт электроники временно исключили из зеркальных пошлин