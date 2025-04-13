Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о прогрессе в диалоге между США и Китаем - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 13.04.2025 (обновлено: 16:41 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/ssha-2011016025.html
В Белом доме рассказали о прогрессе в диалоге между США и Китаем
В Белом доме рассказали о прогрессе в диалоге между США и Китаем - РИА Новости, 13.04.2025
В Белом доме рассказали о прогрессе в диалоге между США и Китаем
Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:39:00+03:00
2025-04-13T16:41:00+03:00
сша
китай
в мире
пекин
вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт."Есть процесс, связанный с Китаем. Он находится в зарождающемся состоянии", - сообщил Хассетт в эфире телеканала CNN, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина по вопросам торговли.
https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html
сша
китай
пекин
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, в мире, пекин, вашингтон
США, Китай, В мире, Пекин, Вашингтон
В Белом доме рассказали о прогрессе в диалоге между США и Китаем

Хассет: между США и КНР зарождается процесс по обсуждению торговых отношений

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
«
"Есть процесс, связанный с Китаем. Он находится в зарождающемся состоянии", - сообщил Хассетт в эфире телеканала CNN, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина по вопросам торговли.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Китае заявили, что взаимные пошлины США могут вызвать гуманитарный кризис
12 апреля, 07:48
 
СШАКитайВ миреПекинВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала