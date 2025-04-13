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В Белом доме рассказали о прогрессе в диалоге между США и Китаем

В Белом доме рассказали о прогрессе в диалоге между США и Китаем - РИА Новости, 13.04.2025

В Белом доме рассказали о прогрессе в диалоге между США и Китаем

Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T16:39:00+03:00

2025-04-13T16:39:00+03:00

2025-04-13T16:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Между США и Китаем зарождается процесс по обсуждению торговых отношений, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт."Есть процесс, связанный с Китаем. Он находится в зарождающемся состоянии", - сообщил Хассетт в эфире телеканала CNN, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина по вопросам торговли.

https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html

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сша, китай, в мире, пекин, вашингтон