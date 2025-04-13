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В Белом доме рассказали, сколько стран ведут переговоры с США по пошлинам - РИА Новости, 13.04.2025
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16:27 13.04.2025 (обновлено: 16:47 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/ssha-2011014471.html
В Белом доме рассказали, сколько стран ведут переговоры с США по пошлинам
В Белом доме рассказали, сколько стран ведут переговоры с США по пошлинам - РИА Новости, 13.04.2025
В Белом доме рассказали, сколько стран ведут переговоры с США по пошлинам
США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета администрации... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:27:00+03:00
2025-04-13T16:47:00+03:00
в мире
сша
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт."Прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и мы ведем с ними переговоры", - сообщил он в эфире телеканала CNN, комментируя взаимодействие США с другими государствами по вопросам торговых отношений и пошлин.Хассет добавил, что в отношении указанных стран действует пошлина на импорт товаров в США на уровне 10%.
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в мире, сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Введение Трампом пошлин на импорт
В Белом доме рассказали, сколько стран ведут переговоры с США по пошлинам

Хассетт: США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговли и пошлин

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт.
"Прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и мы ведем с ними переговоры", - сообщил он в эфире телеканала CNN, комментируя взаимодействие США с другими государствами по вопросам торговых отношений и пошлин.
Хассет добавил, что в отношении указанных стран действует пошлина на импорт товаров в США на уровне 10%.
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В миреСШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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