https://ria.ru/20250413/ssha-2010954603.html

В США подростка заподозрили в убийстве родителей для покушения на Трампа

В США подростка заподозрили в убийстве родителей для покушения на Трампа - РИА Новости, 13.04.2025

В США подростка заподозрили в убийстве родителей для покушения на Трампа

Подростка в США подозревают в убийстве родителей с целью подготовки покушения на президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T02:13:00+03:00

2025-04-13T02:13:00+03:00

2025-04-13T02:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подростка в США подозревают в убийстве родителей с целью подготовки покушения на президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы. "Подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы "получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США", — говорится в сообщении. По данным телеканала, 17-летнего Никиту Касапа задержали в марте, ему предъявили обвинения в двух убийствах и сокрытии тел, а также по другим пунктам. Следователи считают, что подросток мог быть также причастен к подготовке заговора против Трампа и использования оружия массового поражения. В телефоне Касапа нашли материалы нацистского содержания, а также документы, в которых он, как утверждается, призывает к покушению на президента США. Правоохранители также считают, что у подростка могли быть сообщники.Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.В минувший вторник изданию Newsweek стало известно, что до задержания Раут пытался приобрести на Украине РПГ или ЗРК "Stinger".

https://ria.ru/20250412/ssha-2010844260.html

https://ria.ru/20250411/pokushenie-2010611197.html

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