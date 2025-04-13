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В США подростка заподозрили в убийстве родителей для покушения на Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
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02:13 13.04.2025 (обновлено: 02:21 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/ssha-2010954603.html
В США подростка заподозрили в убийстве родителей для покушения на Трампа
В США подростка заподозрили в убийстве родителей для покушения на Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
В США подростка заподозрили в убийстве родителей для покушения на Трампа
Подростка в США подозревают в убийстве родителей с целью подготовки покушения на президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T02:13:00+03:00
2025-04-13T02:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подростка в США подозревают в убийстве родителей с целью подготовки покушения на президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы. "Подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы "получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США", — говорится в сообщении. По данным телеканала, 17-летнего Никиту Касапа задержали в марте, ему предъявили обвинения в двух убийствах и сокрытии тел, а также по другим пунктам. Следователи считают, что подросток мог быть также причастен к подготовке заговора против Трампа и использования оружия массового поражения. В телефоне Касапа нашли материалы нацистского содержания, а также документы, в которых он, как утверждается, призывает к покушению на президента США. Правоохранители также считают, что у подростка могли быть сообщники.Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.В минувший вторник изданию Newsweek стало известно, что до задержания Раут пытался приобрести на Украине РПГ или ЗРК "Stinger".
https://ria.ru/20250412/ssha-2010844260.html
https://ria.ru/20250411/pokushenie-2010611197.html
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в мире, сша, висконсин, дональд трамп
В мире, США, Висконсин, Дональд Трамп
В США подростка заподозрили в убийстве родителей для покушения на Трампа

ABC: подростка в США заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подростка в США подозревают в убийстве родителей с целью подготовки покушения на президента страны Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.
"Подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы "получить финансовые средства и автономию, необходимые для убийства президента Дональда Трампа и свержения правительства США", — говорится в сообщении.
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По данным телеканала, 17-летнего Никиту Касапа задержали в марте, ему предъявили обвинения в двух убийствах и сокрытии тел, а также по другим пунктам.
Следователи считают, что подросток мог быть также причастен к подготовке заговора против Трампа и использования оружия массового поражения. В телефоне Касапа нашли материалы нацистского содержания, а также документы, в которых он, как утверждается, призывает к покушению на президента США.
Правоохранители также считают, что у подростка могли быть сообщники.
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Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года — Трампа ранили в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены.
Вторая попытка произошла 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
В минувший вторник изданию Newsweek стало известно, что до задержания Раут пытался приобрести на Украине РПГ или ЗРК "Stinger".
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