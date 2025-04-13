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СМИ: в США арестовали женщину, обвиняемую в торговле человеческими костями - РИА Новости, 13.04.2025
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00:59 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/ssha-2010950108.html
СМИ: в США арестовали женщину, обвиняемую в торговле человеческими костями
СМИ: в США арестовали женщину, обвиняемую в торговле человеческими костями - РИА Новости, 13.04.2025
СМИ: в США арестовали женщину, обвиняемую в торговле человеческими костями
Власти США арестовали жительницу штата Флорида по обвинению в незаконной торговле человеческими костями, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T00:59:00+03:00
2025-04-13T00:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Власти США арестовали жительницу штата Флорида по обвинению в незаконной торговле человеческими костями, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного департамента полиции. "Департамент полиции города Орандж-Сити заявил, что 52-летняя Кимберли Шоппер сознательно приобрела и предложила для продажи человеческие кости на Facebook Marketplace* (запрещено в России - ред.). Ей предъявлены обвинения в торговле человеческими тканями", - говорится в публикации на сайте телеканала. По данным следователей, обвиняемая предлагала в сети приобрести два фрагмента черепа за 90 долларов, ключицу и лопатку за ту же стоимость, ребро и позвонок по 35 долларов и частичный череп за 600 долларов. Анализ собранных полицией образцов подтвердил, что кости являются человеческими. Их возраст варьируется от 100 до 500 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009441683.html
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в мире, россия, сша, флорида, facebook
В мире, Россия, США, Флорида, Facebook
СМИ: в США арестовали женщину, обвиняемую в торговле человеческими костями

Fox News: в США арестовали женщину по обвинению в торговле человеческими костями

© AP Photo / Alan DiazСотрудники полиции Флориды
Сотрудники полиции Флориды - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Alan Diaz
Сотрудники полиции Флориды. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Власти США арестовали жительницу штата Флорида по обвинению в незаконной торговле человеческими костями, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного департамента полиции.
"Департамент полиции города Орандж-Сити заявил, что 52-летняя Кимберли Шоппер сознательно приобрела и предложила для продажи человеческие кости на Facebook Marketplace* (запрещено в России - ред.). Ей предъявлены обвинения в торговле человеческими тканями", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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По данным следователей, обвиняемая предлагала в сети приобрести два фрагмента черепа за 90 долларов, ключицу и лопатку за ту же стоимость, ребро и позвонок по 35 долларов и частичный череп за 600 долларов.
Анализ собранных полицией образцов подтвердил, что кости являются человеческими. Их возраст варьируется от 100 до 500 лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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