https://ria.ru/20250413/ssha-2010950108.html

СМИ: в США арестовали женщину, обвиняемую в торговле человеческими костями

СМИ: в США арестовали женщину, обвиняемую в торговле человеческими костями - РИА Новости, 13.04.2025

СМИ: в США арестовали женщину, обвиняемую в торговле человеческими костями

Власти США арестовали жительницу штата Флорида по обвинению в незаконной торговле человеческими костями, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T00:59:00+03:00

2025-04-13T00:59:00+03:00

2025-04-13T00:59:00+03:00

в мире

россия

сша

флорида

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148583/99/1485839986_109:0:3256:1770_1920x0_80_0_0_df6e97c13d4730b22c6d25fce44f0a74.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Власти США арестовали жительницу штата Флорида по обвинению в незаконной торговле человеческими костями, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного департамента полиции. "Департамент полиции города Орандж-Сити заявил, что 52-летняя Кимберли Шоппер сознательно приобрела и предложила для продажи человеческие кости на Facebook Marketplace* (запрещено в России - ред.). Ей предъявлены обвинения в торговле человеческими тканями", - говорится в публикации на сайте телеканала. По данным следователей, обвиняемая предлагала в сети приобрести два фрагмента черепа за 90 долларов, ключицу и лопатку за ту же стоимость, ребро и позвонок по 35 долларов и частичный череп за 600 долларов. Анализ собранных полицией образцов подтвердил, что кости являются человеческими. Их возраст варьируется от 100 до 500 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250404/ssha-2009441683.html

https://ria.ru/20250321/ssha-2006384861.html

россия

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, флорида, facebook