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Советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей - РИА Новости, 13.04.2025
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20:37 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/sovetnik-2011043530.html
Советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей
Советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей - РИА Новости, 13.04.2025
Советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей
Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, которого глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск ранее назвал... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:37:00+03:00
2025-04-13T20:37:00+03:00
в мире
сша
южная корея
пхеньян
илон маск
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, которого глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск ранее назвал идиотом, перепутал Южную Корею и КНДР, заявив, что американские власти якобы ведут переговоры о торговле с Пхеньяном. В интервью телеканалу NBC News Наварро перечислил государства, с которыми Вашингтон в настоящее время ведет обсуждения вопросов торговли. "У нас есть Соединенное Королевство, Евросоюз, Индия, Япония, Северная Корея, Индонезия, Израиль", - заявил он. Наварро добавил, что остальные страны "выстраиваются в очередь за дверью", ожидая, пока американские власти начнут обсуждения и с ними. На уточняющий вопрос ведущей, не оговорился ли Наварро, упомянув КНДР, тот поправился и назвал Южную Корею. Советник Дональда Трампа также прокомментировал недавние оскорбление со стороны Маска. "Меня называли и хуже", - признался американский чиновник. Ранее глава DOGE назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом в ответ на его заявление о том, что компания Маска Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Позднее Маск опубликовал в соцсети Х еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро "Питером Ретаррдо" (от английского retarded - умственно отсталый).
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южная корея
пхеньян
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в мире, сша, южная корея, пхеньян, илон маск, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Пхеньян, Илон Маск, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, КНДР (Северная Корея)
Советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей

Советник Трампа, которого Маск назвал идиотом, перепутал КНДР с Южной Кореей

© AP Photo / Evan VucciПитер Наварро
Питер Наварро - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Питер Наварро. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, которого глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск ранее назвал идиотом, перепутал Южную Корею и КНДР, заявив, что американские власти якобы ведут переговоры о торговле с Пхеньяном.
В интервью телеканалу NBC News Наварро перечислил государства, с которыми Вашингтон в настоящее время ведет обсуждения вопросов торговли.
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"У нас есть Соединенное Королевство, Евросоюз, Индия, Япония, Северная Корея, Индонезия, Израиль", - заявил он.
Наварро добавил, что остальные страны "выстраиваются в очередь за дверью", ожидая, пока американские власти начнут обсуждения и с ними.
На уточняющий вопрос ведущей, не оговорился ли Наварро, упомянув КНДР, тот поправился и назвал Южную Корею.
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Советник Дональда Трампа также прокомментировал недавние оскорбление со стороны Маска.
"Меня называли и хуже", - признался американский чиновник.
Ранее глава DOGE назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом в ответ на его заявление о том, что компания Маска Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Позднее Маск опубликовал в соцсети Х еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро "Питером Ретаррдо" (от английского retarded - умственно отсталый).
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В миреСШАЮжная КореяПхеньянИлон МаскДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортКНДР (Северная Корея)
 
 
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