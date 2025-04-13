https://ria.ru/20250413/sovetnik-2011043530.html

Советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей

Советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей - РИА Новости, 13.04.2025

Советник Трампа перепутал КНДР с Южной Кореей

Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, которого глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск ранее назвал... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T20:37:00+03:00

2025-04-13T20:37:00+03:00

2025-04-13T20:37:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро, которого глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск ранее назвал идиотом, перепутал Южную Корею и КНДР, заявив, что американские власти якобы ведут переговоры о торговле с Пхеньяном. В интервью телеканалу NBC News Наварро перечислил государства, с которыми Вашингтон в настоящее время ведет обсуждения вопросов торговли. "У нас есть Соединенное Королевство, Евросоюз, Индия, Япония, Северная Корея, Индонезия, Израиль", - заявил он. Наварро добавил, что остальные страны "выстраиваются в очередь за дверью", ожидая, пока американские власти начнут обсуждения и с ними. На уточняющий вопрос ведущей, не оговорился ли Наварро, упомянув КНДР, тот поправился и назвал Южную Корею. Советник Дональда Трампа также прокомментировал недавние оскорбление со стороны Маска. "Меня называли и хуже", - признался американский чиновник. Ранее глава DOGE назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом в ответ на его заявление о том, что компания Маска Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Позднее Маск опубликовал в соцсети Х еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро "Питером Ретаррдо" (от английского retarded - умственно отсталый).

https://ria.ru/20250411/mask-2010617353.html

https://ria.ru/20250412/utikoff-2010859444.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010369700.html

сша

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

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