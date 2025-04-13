https://ria.ru/20250413/solonitsyn-2010668343.html

Как Тарковский погубил своего гениального "талисмана" Анатолия Солоницына

Как Тарковский погубил своего гениального "талисмана" Анатолия Солоницына - РИА Новости, 13.04.2025

Как Тарковский погубил своего гениального "талисмана" Анатолия Солоницына

Его называли "талисманом Тарковского" — гениальный актер, трижды проваливший поступление в театральный, но ставший легендой советского кино. Анатолий Солоницын... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:30:00+03:00

2025-04-13T09:30:00+03:00

2025-04-13T09:30:00+03:00

богородск

нижегородская область

андрей тарковский

гитис

свердловская киностудия

культура

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Его называли "талисманом Тарковского" — гениальный актер, трижды проваливший поступление в театральный, но ставший легендой советского кино. Анатолий Солоницын готов был на все ради искусства, даже когда это требовало немыслимых жертв. Что случилось на роковых съемках "Сталкера", после которых здоровье актера стремительно пошатнулось? Почему перед смертью он приказал снять фотографию любимого режиссера, и какая мистическая связь соединила их судьбы до самого конца?Его звали ОттоРодители будущего актера — журналист и диктор местного радио — назвали сына Отто в честь полярника Шмидта. Мальчик родился 30 августа 1934 года в Богородске (Нижегородская область). С началом войны немецкое имя утратило популярность, и ребенок стал Анатолием. Способности к актерству проявились в школе, когда мальчик блестяще прочитал отрывок из "Войны и мира". Однако вместо театрального он поступил в строительный техникум.Отец одобрил выбор сына, но Анатолий уже через два месяца перестал ходить на занятия, предпочитая кинотеатр и оперетту. Деньги на билеты он добыл, продав бабушкины простыни. После скандала юноша устроился слесарем на завод и поклялся: "Я исправлюсь!" И сдержал обещание — самостоятельно прошел программу двух классов, сдал экзамены экстерном и получил аттестат.Три года отказов и голодная цингаПолучив аттестат, Анатолий отправился покорять ГИТИС. Он трижды пытался поступить и трижды получал отказ. Неудачи не сломили его дух — после очередного провала он завербовался в геологическую партию, а когда его обманули с оплатой, вернулся домой пешком, пройдя от озера Иссык-Куль до Фрунзе (ныне Бишкек).Судьба улыбнулась Солоницыну в Свердловске, где его приняли в театральную студию, несмотря на "неактерскую внешность" — ранние залысины, сутулость и глубоко посаженные глаза. Учился он увлеченно, не обращая внимания на нищету и даже заболев цингой. Младший брат, видя бедственное положение Анатолия, продал старинную церковную книгу, чтобы купить ему продукты и лекарства.Судьбоносная встреча с ТарковскимОказалось, что такие актеры, как Солоницын, не очень-то нужны советскому театру. Требовались либо герои-красавцы типа Ланового, либо обаятельные "простаки" типа Пуговкина. Время "неврастеников", как Смоктуновский и Солоницын, еще не пришло.Прочитав сценарий "Андрея Рублева", Анатолий загорелся мечтой сыграть главную роль. Узнав, что актер еще не утвержден, он взял отпуск и отправился в Москву. Тарковский сначала отнесся к нему скептически, но увидев фотопробы, вызвал на кинопробы и сумел отстоять его кандидатуру перед худсоветом. Даже Михаил Ромм, учитель Андрея Арсеньевича, был против: "Андрей, этот человек фильм загубит!" Но режиссер был непреклонен: без Солоницына он отказывался снимать фильм."Он доводил меня до дрожи"Тарковский считал актера инструментом для воплощения режиссерского замысла. И Солоницын идеально подходил под эту концепцию — он старался максимально точно выполнять указания. На съемках "Андрея Рублева" он даже посадил голосовые связки, готовясь к сценам, где герой дал обет молчания."Когда мы снимались в "Солярисе", мне было всего 18 лет, — вспоминала Наталья Бондарчук. — Но мне казалось, что Анатолий младше меня. Он был ранимым ребенком. И Тарковский пользовался этой его доверчивостью. Он доводил Солоницына до такого состояния, что у того дрожали зрачки и руки".Анатолий был младше Андрея всего на два года, но относился к нему как к учителю, называл по имени-отчеству. Режиссер возмущался: "Какой я тебе Андрей Арсеньевич?! Зови просто Андреем". Но Солоницын не мог переступить эту грань.Три жены и двое детейСолоницын был романтиком, который всегда искал настоящую любовь. "Я - худой Дон Кихот, который верит в дружбу, в любовь, в честность и верность. Взамен я редко что-нибудь получаю", — писал он в своем дневнике.Первый брак с Людмилой Успенской, сотрудницей Свердловской киностудии, быстро распался из-за ветрености супруги. Вторая жена, Лариса Сысоева, студентка химического техникума, где Солоницын вел драмкружок, родила ему дочь Ларису в 1968 году. Когда этот брак тоже распался, для 40-летнего актера это стало настоящей катастрофой. Он тосковал по дочери, с которой теперь виделся нечасто, и заглушал боль "известным на Руси способом".Настоящее счастье пришло только на съемках "Сталкера", где Анатолий встретил Светлану - помощницу гримера, которая была моложе его на двадцать лет. Она умела создать уют даже в гостиничном номере и стала его надежным тылом. Они поселились в коммуналке в Люберцах. Друг Солоницына, Александр Кайдановский, увидев их скромное жилье, вздохнул: "Куда же ты опять попал..." Но актер был счастлив. В 1978 году у них родился сын Алексей.Роковые съемки "Сталкера"На съемках "Сталкера" (1977–1978 год) Солоницын серьезно подорвал здоровье. Фильм переснимали трижды, обстановка была нервной. Съемки проходили на заброшенной станции под Таллином с "гнилой атмосферой".У Анатолия были проблемы с легкими, он часто простужался, а приходилось подолгу находиться в воде и грязи. Тарковский, смеясь, поливал его пальто из лейки, чтобы фактура ткани выглядела на экране натуральнее. Солоницын постоянно ходил в мокрой одежде.Последняя встречаВо время съемок картины "Великая судьба" (1981 год) в Монголии Анатолий упал с лошади, сильно ударился грудью, начал кашлять. Дома поднялась температура. В больнице обнаружили рак легкого. Сделали операцию, но время было упущено — метастазы пошли в позвоночник. Светлана до последнего боролась за жизнь мужа, искала врачей и доставала лекарства.Тарковский навестил больного актера всего раз перед отъездом в Италию на съемки "Ностальгии". Ранее режиссер планировал снимать в главной роли Солоницына, но взглянув на состояние Анатолия, понял, что тот уже не поправится. Они пытались шутить. Анатолий подарил Тарковскому книгу "Воспоминания Аполлона Григорьева" — в одной из поездок купил два экземпляра, для себя и любимого режиссера. Тот попросил: "Надпиши, пожалуйста". И Анатолий сделал надпись: "Андрею Арсеньевичу Тарковскому с почтением Анатолий Солоницын".Когда Солоницын узнал, что съемки "Ностальгии" идут полным ходом с Янковским, у него отнялись ноги. Он так и не смог больше встать и попросил жену снять фотографию Тарковского со стены.Одна болезнь на двоих гениевАнатолий Алексеевич терпеливо переносил все муки, стараясь облегчить переживания близких — жены и любимого брата. В июне 1982 года его не стало. Ему было всего 47 лет.Через четыре года 54-летний Андрей Тарковский умер на чужбине от той же болезни, что и его "талисман" — от рака легких. Эта мистическая связь двух гениев, закончивших жизнь одинаковым диагнозом, до сих пор заставляет кинокритиков говорить о роковой предопределенности их творческого союза.Анатолий Солоницын навсегда вошел в историю отечественного кинематографа как один из самых глубоких и пронзительных актеров своего поколения. Его работы в фильмах "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер" стали классикой мирового кино. Гений Солоницына, его способность передавать сложнейшие душевные состояния героев при минимуме внешних средств сделали его настоящим символом интеллектуального кино второй половины XX века. Жизнь, отданная искусству, оказалась короткой, но невероятно яркой.

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богородск, нижегородская область, андрей тарковский, гитис, свердловская киностудия, культура