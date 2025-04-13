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В результате нападений в ДР Конго погибли не менее 52 человек - РИА Новости, 13.04.2025
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16:04 13.04.2025
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В результате нападений в ДР Конго погибли не менее 52 человек
В результате нападений в ДР Конго погибли не менее 52 человек - РИА Новости, 13.04.2025
В результате нападений в ДР Конго погибли не менее 52 человек
По меньшей мере 52 человека погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападений в пятницу и субботу, передает агентство Ассошиэйтед РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:04:00+03:00
2025-04-13T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. По меньшей мере 52 человека погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападений в пятницу и субботу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти. "По меньшей мере 52 человека были убиты в период с пятницы по субботу, включая человека, застреленного в больнице... в (городе - ред.) Гома", - говорится в публикации Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на МВД страны, при этом отмечается, что в заявлении властей вина за нападения возложена на повстанческое движение М23. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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в мире, россия, руанда, ангола, василий небензя, оон, демократическая республика конго
В мире, Россия, Руанда, Ангола, Василий Небензя, ООН, Демократическая Республика Конго
В результате нападений в ДР Конго погибли не менее 52 человек

По меньшей мере 52 человека погибли на востоке ДРК в результате нападений

© Фото : соцсетиПовстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : соцсети
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. По меньшей мере 52 человека погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападений в пятницу и субботу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти.
"По меньшей мере 52 человека были убиты в период с пятницы по субботу, включая человека, застреленного в больнице... в (городе - ред.) Гома", - говорится в публикации Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на МВД страны, при этом отмечается, что в заявлении властей вина за нападения возложена на повстанческое движение М23.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго, а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
 
В миреРоссияРуандаАнголаВасилий НебензяООНДемократическая Республика Конго
 
 
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