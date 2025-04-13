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CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля - РИА Новости, 13.04.2025
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14:16 13.04.2025 (обновлено: 15:24 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/smi-2010997114.html
CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля
CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля - РИА Новости, 13.04.2025
CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля
Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:16:00+03:00
2025-04-13T15:24:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 13 апр — РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции."В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности в Черном море", — говорится в материале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил накануне с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию в Черном море и Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.Как подчеркнул Фидан, двери страны открыты для переговоров Москвы и Киева в случае согласия сторон.Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Главы государств договорились незамедлительно начать технические обсуждения по введению режима "прекращения огня в Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. По итогам встречи стороны договорились о черноморской инициативе, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий — в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010997223.html
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html
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в мире, россия, украина, черное море, турция, сергей лавров, хакан фидан, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Черное море, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Владимир Путин
CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля

CNN Turk: РФ и Украина 15-16 апреля в Анкаре обсудят судоходство в Черном море

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСуда проходят под аркой Крымского моста
Суда проходят под аркой Крымского моста - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Суда проходят под аркой Крымского моста. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 13 апр — РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции.
"В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности в Черном море", — говорится в материале.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил накануне с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию в Черном море и Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.
Как подчеркнул Фидан, двери страны открыты для переговоров Москвы и Киева в случае согласия сторон.
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Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Главы государств договорились незамедлительно начать технические обсуждения по введению режима "прекращения огня в Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. По итогам встречи стороны договорились о черноморской инициативе, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий — в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе
3 апреля, 00:35
 
В миреРоссияУкраинаЧерное мореТурцияСергей ЛавровХакан ФиданВладимир Путин
 
 
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