https://ria.ru/20250413/smi-2010997114.html

CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля

CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля - РИА Новости, 13.04.2025

CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля

Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:16:00+03:00

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2025-04-13T15:24:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 13 апр — РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны Турции."В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности в Черном море", — говорится в материале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил накануне с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию в Черном море и Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.Как подчеркнул Фидан, двери страны открыты для переговоров Москвы и Киева в случае согласия сторон.Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Главы государств договорились незамедлительно начать технические обсуждения по введению режима "прекращения огня в Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп Москвы и Вашингтона. По итогам встречи стороны договорились о черноморской инициативе, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий — в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010997223.html

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html

https://ria.ru/20250403/diplomatiya-2008999666.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, черное море, турция, сергей лавров, хакан фидан, владимир путин