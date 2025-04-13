Премьер Словакии раскритиковал сторонников отправки военных на Украину
Фицо раскритиковал оппозицию, выступавшую за отправку военных на Украину
Премьер Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал ту часть оппозиции, которая сначала выступила против отправки словацких военных на Украину, а после критики в СМИ свое мнение изменила.
Президент Словакии Петер Пеллегрини в конце марта по итогам обсуждения повышения обороноспособности республики с председателями политических партий, представленных в словацком парламенте, заявил, что лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину. Но в начале апреля депутат от оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Юрай Крупа не исключил, что республика может отправить военных для участия в европейских миссиях на Украине, если оппозиции удастся одержать победу над действующим правительством во главе с Фицо, который участие словацких вооруженных сил в таких миссиях решительно отвергает.
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"Показала себя оппозиция и после встречи с президентом, где мы, среди прочего, говорили о присутствии иностранных военных на Украине и о нашем возможном военном участии. Сначала большие герои, как тот петух на крыше, что поворачивается по ветру, (сказали - ред.), мол, наши солдаты на Украине - никогда, но потом, однако, они прочитали, как их обругали в (изданиях - ред.) SME, Denník N и Aktuality, и сразу меняют мнение", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
Он выразил сожаление в связи с тем, что в Словакии есть политики и партии, которые стремятся к власти, но не могут придерживаться одной и той же позиции хотя бы в течение 24 часов.
В середине марта Фицо говорил, что Словакия не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.