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Премьер Словакии раскритиковал сторонников отправки военных на Украину - РИА Новости, 13.04.2025
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19:42 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/slovakiya-2011039402.html
Премьер Словакии раскритиковал сторонников отправки военных на Украину
Премьер Словакии раскритиковал сторонников отправки военных на Украину - РИА Новости, 13.04.2025
Премьер Словакии раскритиковал сторонников отправки военных на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал ту часть оппозиции, которая сначала выступила против отправки словацких военных на Украину, а после критики в РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:42:00+03:00
2025-04-13T19:42:00+03:00
в мире
украина
россия
словакия
роберт фицо
петер пеллегрини
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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БРАТИСЛАВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал ту часть оппозиции, которая сначала выступила против отправки словацких военных на Украину, а после критики в СМИ свое мнение изменила. Президент Словакии Петер Пеллегрини в конце марта по итогам обсуждения повышения обороноспособности республики с председателями политических партий, представленных в словацком парламенте, заявил, что лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину. Но в начале апреля депутат от оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Юрай Крупа не исключил, что республика может отправить военных для участия в европейских миссиях на Украине, если оппозиции удастся одержать победу над действующим правительством во главе с Фицо, который участие словацких вооруженных сил в таких миссиях решительно отвергает. &quot;Показала себя оппозиция и после встречи с президентом, где мы, среди прочего, говорили о присутствии иностранных военных на Украине и о нашем возможном военном участии. Сначала большие герои, как тот петух на крыше, что поворачивается по ветру, (сказали - ред.), мол, наши солдаты на Украине - никогда, но потом, однако, они прочитали, как их обругали в (изданиях - ред.) SME, Denník N и Aktuality, и сразу меняют мнение&quot;, - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.Он выразил сожаление в связи с тем, что в Словакии есть политики и партии, которые стремятся к власти, но не могут придерживаться одной и той же позиции хотя бы в течение 24 часов. В середине марта Фицо говорил, что Словакия не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
https://ria.ru/20250320/slovakiya-2006338552.html
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в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, петер пеллегрини, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Премьер Словакии раскритиковал сторонников отправки военных на Украину

Фицо раскритиковал оппозицию, выступавшую за отправку военных на Украину

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал ту часть оппозиции, которая сначала выступила против отправки словацких военных на Украину, а после критики в СМИ свое мнение изменила.
Президент Словакии Петер Пеллегрини в конце марта по итогам обсуждения повышения обороноспособности республики с председателями политических партий, представленных в словацком парламенте, заявил, что лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину. Но в начале апреля депутат от оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Юрай Крупа не исключил, что республика может отправить военных для участия в европейских миссиях на Украине, если оппозиции удастся одержать победу над действующим правительством во главе с Фицо, который участие словацких вооруженных сил в таких миссиях решительно отвергает.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах
9 сентября 2024, 15:39
«

"Показала себя оппозиция и после встречи с президентом, где мы, среди прочего, говорили о присутствии иностранных военных на Украине и о нашем возможном военном участии. Сначала большие герои, как тот петух на крыше, что поворачивается по ветру, (сказали - ред.), мол, наши солдаты на Украине - никогда, но потом, однако, они прочитали, как их обругали в (изданиях - ред.) SME, Denník N и Aktuality, и сразу меняют мнение", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.

Он выразил сожаление в связи с тем, что в Словакии есть политики и партии, которые стремятся к власти, но не могут придерживаться одной и той же позиции хотя бы в течение 24 часов.
В середине марта Фицо говорил, что Словакия не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Словакия не будет участвовать в сборе средств для Украины, заявил Фицо
20 марта, 23:49
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял тогда российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Фицо: ЕС может стать единственным, кто хочет продолжать конфликт на Украине
20 марта, 13:04
 
В миреУкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоПетер ПеллегриниСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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