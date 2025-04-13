https://ria.ru/20250413/sk-2011031109.html

СК начал проверку после публикации видео осужденным за убийство девушки

СК начал проверку после публикации видео осужденным за убийство девушки - РИА Новости, 13.04.2025

СК начал проверку после публикации видео осужденным за убийство девушки

Следователи проводят проверку по факту публикации жителем Приморья, ранее осужденным за убийство девушки, видео, где он негативно высказывался о ней, а также по РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T18:33:00+03:00

2025-04-13T18:33:00+03:00

2025-04-13T18:33:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту публикации жителем Приморья, ранее осужденным за убийство девушки, видео, где он негативно высказывался о ней, а также по факту продажи им тематических футболок, сообщает СК РФ. Ранее житель Владивостока Виктор Коэн был осужден за убийство своей девушки, которая пропала в 2011 году. Он вышел из колонии, отбыв там девять лет и девять месяцев. В своем Telegram-канале он начал продавать футболки и толстовки с тематическими изображениями, например, с надписью "Мясорубка правосудия" или с изображением съемки его допроса. Кроме того, на его странице в соцсети "ВКонтакте" несколько дней назад был опубликован ролик с текстом: "Она 10 из 10, интересно, в чем подвох?" Далее были показаны кадры с девушкой Коэна. Позднее это видео было удалено, но появилось новое, где Коэн рассказывает, что "допустил грустную иронию" по поводу того, почему он десять лет отсидел в тюрьме. "В эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что мужчина, ранее отбывавший наказание за убийство девушки, в период нахождения в местах лишения свободы вел трансляции в сети интернет, в которых негативно высказывался о погибшей, а после освобождения начал выпускать и продавать тематические футболки. Данная ситуация также получила широкое распространение в публичном пространстве. Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Глава СК РФ поручил руководителю следственного управления СК РФ по Приморскому краю доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20250413/podozrevaemyj-2010992093.html

https://ria.ru/20250411/ubiystvo-2010681625.html

россия

приморский край

владивосток

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происшествия, россия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)