СК начал проверку после публикации видео осужденным за убийство девушки
СК проверит продажу осужденным за убийство девушки футболок на тему его дела
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту публикации жителем Приморья, ранее осужденным за убийство девушки, видео, где он негативно высказывался о ней, а также по факту продажи им тематических футболок, сообщает СК РФ.
Ранее житель Владивостока Виктор Коэн был осужден за убийство своей девушки, которая пропала в 2011 году. Он вышел из колонии, отбыв там девять лет и девять месяцев. В своем Telegram-канале он начал продавать футболки и толстовки с тематическими изображениями, например, с надписью "Мясорубка правосудия" или с изображением съемки его допроса. Кроме того, на его странице в соцсети "ВКонтакте" несколько дней назад был опубликован ролик с текстом: "Она 10 из 10, интересно, в чем подвох?" Далее были показаны кадры с девушкой Коэна. Позднее это видео было удалено, но появилось новое, где Коэн рассказывает, что "допустил грустную иронию" по поводу того, почему он десять лет отсидел в тюрьме.
"В эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что мужчина, ранее отбывавший наказание за убийство девушки, в период нахождения в местах лишения свободы вел трансляции в сети интернет, в которых негативно высказывался о погибшей, а после освобождения начал выпускать и продавать тематические футболки. Данная ситуация также получила широкое распространение в публичном пространстве. Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ поручил руководителю следственного управления СК РФ по Приморскому краю доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.