https://ria.ru/20250413/sk-2010967873.html

СК расследует убийство мирного жителя в Курской области

СК расследует убийство мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 13.04.2025

СК расследует убийство мирного жителя в Курской области

Следственный комитет РФ расследует обстоятельства убийства украинскими боевиками мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, сообщила официальный... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:04:00+03:00

2025-04-13T09:04:00+03:00

2025-04-13T09:23:00+03:00

происшествия

курская область

россия

суджанский район

светлана петренко

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства убийства украинскими боевиками мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Устанавливаются обстоятельства убийства мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, совершенного украинскими боевиками. Следователями Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела о теракте в Курской области продолжается выявление и документирование преступлений, совершенных военнослужащими ВФУ в Суджанском районе", - говорится в релизе. Как установлено следствием, в ноябре 2024 года в слободе Гончаровка Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ на протяжении длительного времени применяли физическое насилие к местному жителю, а также сожгли его дом, в результате чего мужчина скончался. Мать погибшего сообщила военным следователям об обстоятельствах преступления, а также о том, что тело своего сына ей пришлось захоронить на территории жилого дома, так как ВФУ запрещали хоронить людей на кладбищах. Кроме того, она также рассказала, как получила ранение в марте в результате целенаправленного обстрела ее дома украинскими военнослужащими. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, суджанский район, светлана петренко, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)