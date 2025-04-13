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СК расследует убийство мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 13.04.2025
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09:04 13.04.2025 (обновлено: 09:23 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/sk-2010967873.html
СК расследует убийство мирного жителя в Курской области
СК расследует убийство мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 13.04.2025
СК расследует убийство мирного жителя в Курской области
Следственный комитет РФ расследует обстоятельства убийства украинскими боевиками мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, сообщила официальный... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:04:00+03:00
2025-04-13T09:23:00+03:00
происшествия
курская область
россия
суджанский район
светлана петренко
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства убийства украинскими боевиками мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Устанавливаются обстоятельства убийства мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, совершенного украинскими боевиками. Следователями Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела о теракте в Курской области продолжается выявление и документирование преступлений, совершенных военнослужащими ВФУ в Суджанском районе", - говорится в релизе. Как установлено следствием, в ноябре 2024 года в слободе Гончаровка Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ на протяжении длительного времени применяли физическое насилие к местному жителю, а также сожгли его дом, в результате чего мужчина скончался. Мать погибшего сообщила военным следователям об обстоятельствах преступления, а также о том, что тело своего сына ей пришлось захоронить на территории жилого дома, так как ВФУ запрещали хоронить людей на кладбищах. Кроме того, она также рассказала, как получила ранение в марте в результате целенаправленного обстрела ее дома украинскими военнослужащими. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, светлана петренко, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует убийство мирного жителя в Курской области

СК расследует убийство мирного жителя украинскими боевиками в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства убийства украинскими боевиками мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Устанавливаются обстоятельства убийства мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, совершенного украинскими боевиками. Следователями Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела о теракте в Курской области продолжается выявление и документирование преступлений, совершенных военнослужащими ВФУ в Суджанском районе", - говорится в релизе.
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Как установлено следствием, в ноябре 2024 года в слободе Гончаровка Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ на протяжении длительного времени применяли физическое насилие к местному жителю, а также сожгли его дом, в результате чего мужчина скончался.
Мать погибшего сообщила военным следователям об обстоятельствах преступления, а также о том, что тело своего сына ей пришлось захоронить на территории жилого дома, так как ВФУ запрещали хоронить людей на кладбищах. Кроме того, она также рассказала, как получила ранение в марте в результате целенаправленного обстрела ее дома украинскими военнослужащими.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
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ПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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