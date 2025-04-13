СК расследует убийство мирного жителя в Курской области
СК расследует убийство мирного жителя украинскими боевиками в Курской области
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства убийства украинскими боевиками мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Устанавливаются обстоятельства убийства мирного жителя в слободе Гончаровка Курской области, совершенного украинскими боевиками. Следователями Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела о теракте в Курской области продолжается выявление и документирование преступлений, совершенных военнослужащими ВФУ в Суджанском районе", - говорится в релизе.
Как установлено следствием, в ноябре 2024 года в слободе Гончаровка Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ на протяжении длительного времени применяли физическое насилие к местному жителю, а также сожгли его дом, в результате чего мужчина скончался.
Мать погибшего сообщила военным следователям об обстоятельствах преступления, а также о том, что тело своего сына ей пришлось захоронить на территории жилого дома, так как ВФУ запрещали хоронить людей на кладбищах. Кроме того, она также рассказала, как получила ранение в марте в результате целенаправленного обстрела ее дома украинскими военнослужащими.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.