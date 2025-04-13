https://ria.ru/20250413/siriya-2010949152.html
СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда
СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда - РИА Новости, 13.04.2025
СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда
Три ракетных снаряда, выпущенных с территории, подконтрольной курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС), упали в окрестностях города Меядин в РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T00:24:00+03:00
2025-04-13T00:24:00+03:00
2025-04-13T05:43:00+03:00
в мире
сирия
меядин
дейр-эз-зор (мухафаза)
башар асад
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
КАИР, 13 апр - РИА Новости. Три ракетных снаряда, выпущенных с территории, подконтрольной курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС), упали в окрестностях города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Syria TV."Три ракетных снаряда упали в различных районах в окрестностях города Меядин на востоке Дейр-эз-Зора, их источник – районы, находящиеся под контролем СДС", — говорится в сообщении телеканала.В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250410/kurdy-2010568807.html
https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010598403.html
сирия
меядин
дейр-эз-зор (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, меядин, дейр-эз-зор (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Меядин, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда
Syria TV: три ракетных снаряда упали в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии