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СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда - РИА Новости, 13.04.2025
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00:24 13.04.2025 (обновлено: 05:43 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/siriya-2010949152.html
СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда
СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда - РИА Новости, 13.04.2025
СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда
Три ракетных снаряда, выпущенных с территории, подконтрольной курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС), упали в окрестностях города Меядин в РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T00:24:00+03:00
2025-04-13T05:43:00+03:00
в мире
сирия
меядин
дейр-эз-зор (мухафаза)
башар асад
ахмед аш-шараа
сирийские демократические силы
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КАИР, 13 апр - РИА Новости. Три ракетных снаряда, выпущенных с территории, подконтрольной курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС), упали в окрестностях города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Syria TV.&quot;Три ракетных снаряда упали в различных районах в окрестностях города Меядин на востоке Дейр-эз-Зора, их источник – районы, находящиеся под контролем СДС&quot;, — говорится в сообщении телеканала.В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250410/kurdy-2010568807.html
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сирия
меядин
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в мире, сирия, меядин, дейр-эз-зор (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Меядин, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы
СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда

Syria TV: три ракетных снаряда упали в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАИР, 13 апр - РИА Новости. Три ракетных снаряда, выпущенных с территории, подконтрольной курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС), упали в окрестностях города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Syria TV.
«

"Три ракетных снаряда упали в различных районах в окрестностях города Меядин на востоке Дейр-эз-Зора, их источник – районы, находящиеся под контролем СДС", — говорится в сообщении телеканала.

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10 апреля, 18:55
В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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В миреСирияМеядинДейр-эз-Зор (мухафаза)Башар АсадАхмед аш-ШарааСирийские демократические силы
 
 
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