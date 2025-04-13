https://ria.ru/20250413/siriya-2010949152.html

СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда

СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда - РИА Новости, 13.04.2025

СМИ: в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии упали три ракетных снаряда

Три ракетных снаряда, выпущенных с территории, подконтрольной курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС), упали в окрестностях города Меядин в РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T00:24:00+03:00

2025-04-13T00:24:00+03:00

2025-04-13T05:43:00+03:00

в мире

сирия

меядин

дейр-эз-зор (мухафаза)

башар асад

ахмед аш-шараа

сирийские демократические силы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg

КАИР, 13 апр - РИА Новости. Три ракетных снаряда, выпущенных с территории, подконтрольной курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (СДС), упали в окрестностях города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Syria TV."Три ракетных снаряда упали в различных районах в окрестностях города Меядин на востоке Дейр-эз-Зора, их источник – районы, находящиеся под контролем СДС", — говорится в сообщении телеканала.В марте руководство курдских "Сирийских демократических сил" подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписав соглашение, стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250410/kurdy-2010568807.html

https://ria.ru/20250411/diplomatiya-2010598403.html

сирия

меядин

дейр-эз-зор (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, меядин, дейр-эз-зор (мухафаза), башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы