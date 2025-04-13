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Симоньян рассказала о дружбе между Россией и странами Сахеля - РИА Новости, 13.04.2025
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22:28 13.04.2025 (обновлено: 22:43 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/simonyan-2011051472.html
Симоньян рассказала о дружбе между Россией и странами Сахеля
Симоньян рассказала о дружбе между Россией и странами Сахеля - РИА Новости, 13.04.2025
Симоньян рассказала о дружбе между Россией и странами Сахеля
Россию и страны Сахеля связывает дружба, которую укрепляет в том числе телеканал RT, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:28:00+03:00
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сахель
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр — РИА Новости. Россию и страны Сахеля связывает дружба, которую укрепляет в том числе телеканал RT, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". &quot;На этой неделе приезжали к нам министры иностранных дел стран Сахеля. Это африканские страны, о которых давным-давно все забыли, а мы вспомнили. &lt;...&gt; Просто дружим. Они приехали, они все нам дали интервью и все сказали, кстати, что они смотрят Russia Today там у себя. &lt;...&gt; Такая у нас мягкая сила. Я очень рада, очень благодарна&quot;, — отметила она. Ранее министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Визит состоялся в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярно, не менее раза в год. По его словам, следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
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в мире, сахель , россия, мали, маргарита симоньян, сергей лавров, владимир соловьев (телеведущий)
В мире, Сахель , Россия, Мали, Маргарита Симоньян, Сергей Лавров, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян рассказала о дружбе между Россией и странами Сахеля

Симоньян: Россию и страны Сахеля связывает дружба, которую укрепляет канал RT

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр — РИА Новости. Россию и страны Сахеля связывает дружба, которую укрепляет в том числе телеканал RT, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
«

"На этой неделе приезжали к нам министры иностранных дел стран Сахеля. Это африканские страны, о которых давным-давно все забыли, а мы вспомнили. <...> Просто дружим. Они приехали, они все нам дали интервью и все сказали, кстати, что они смотрят Russia Today там у себя. <...> Такая у нас мягкая сила. Я очень рада, очень благодарна", — отметила она.

Ранее министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Визит состоялся в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией.
Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярно, не менее раза в год. По его словам, следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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В миреСахельРоссияМалиМаргарита СимоньянСергей ЛавровВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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