https://ria.ru/20250413/simonyan-2011051472.html

Симоньян рассказала о дружбе между Россией и странами Сахеля

Симоньян рассказала о дружбе между Россией и странами Сахеля - РИА Новости, 13.04.2025

Симоньян рассказала о дружбе между Россией и странами Сахеля

Россию и страны Сахеля связывает дружба, которую укрепляет в том числе телеканал RT, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T22:28:00+03:00

2025-04-13T22:28:00+03:00

2025-04-13T22:43:00+03:00

в мире

сахель

россия

мали

маргарита симоньян

сергей лавров

владимир соловьев (телеведущий)

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр — РИА Новости. Россию и страны Сахеля связывает дружба, которую укрепляет в том числе телеканал RT, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "На этой неделе приезжали к нам министры иностранных дел стран Сахеля. Это африканские страны, о которых давным-давно все забыли, а мы вспомнили. <...> Просто дружим. Они приехали, они все нам дали интервью и все сказали, кстати, что они смотрят Russia Today там у себя. <...> Такая у нас мягкая сила. Я очень рада, очень благодарна", — отметила она. Ранее министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Визит состоялся в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярно, не менее раза в год. По его словам, следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.

https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html

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в мире, сахель , россия, мали, маргарита симоньян, сергей лавров, владимир соловьев (телеведущий)