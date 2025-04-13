https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952733.html
Симоньян добавила к союзникам России Telegram-канал Медведева
Симоньян добавила к союзникам России Telegram-канал Медведева - РИА Новости, 13.04.2025
Симоньян добавила к союзникам России Telegram-канал Медведева
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T01:32:00+03:00
2025-04-13T01:32:00+03:00
2025-04-13T01:32:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя всерьез говорить о том, что у РФ есть договоренности с США, отметив, что единственными союзниками России являются армия, флот и Telegram-канал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. "Мне кажется, любой человек, наблюдающий за геополитической реальностью последние хотя бы 30 лет, не может всерьез говорить о том, что мы с кем-то о чем-то договариваемся, или есть какие-то договоренности. Есть армия и флот. И Telegram-канал Дмитрия Медведева. И все это под началом Владимира Владимировича Путина. Вот наши союзники. Мне этот подход нравится, я его разделяю", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать", комментируя договоренности России и США. Она также подчеркнула, что любые договоренности и подписанные договоры в современном мире - это просто "декоративный атрибут". "А как вообще можно в этой системе всерьез относиться к каким бы то ни было договоренностям, если лидер меняется каждые 4 года и запросто может отменять предыдущие договоренности? Это же смешно", - добавила Симоньян.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010944311.html
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россия, сша, дмитрий медведев, маргарита симоньян
Россия, США, Дмитрий Медведев, Маргарита Симоньян
Симоньян добавила к союзникам России Telegram-канал Медведева
Симоньян: к союзникам России можно добавить Telegram-канал Дмитрия Медведева