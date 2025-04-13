https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html

Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян

Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян - РИА Новости, 13.04.2025

Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что Владимир... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T01:23:00+03:00

2025-04-13T01:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что Владимир Зеленский пренебрег советами Минздрава не пробовать наркотические вещества и стал зависим."Наркотики - это зло. Ну, человек (Зеленский — Прим. ред.) пренебрег рекомендациями Минздрава не пробовать наркотики, очевидным образом подсел и поэтому ведет себя так, что нам, всем нормальным людям, не сидящим на наркотиках… это просто даже сложно понять", — сказала Симоньян. Она также напомнила о поведении Зеленского во время встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом в феврале, отметив, что "нормальный человек" не будет себя так вести, находясь не под наркотическим опьянением. "Я не знаю, что произойдет раньше. Будет ли он сидеть в какой-нибудь притюремной больничке, как (Экс-президент Грузии Михаил — Прим. ред.) Саакашвили, или он сторчится сам. Но что-то из этого произойдет в любом случае. Эта судьба его ждет железобетонно, рано или поздно", — добавила Симоньян. Владимир Зеленский посещал Вашингтон в конце февраля, где он был принят в Белом доме. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html

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сша, грузия, маргарита симоньян, владимир зеленский, дональд трамп