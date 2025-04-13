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Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян - РИА Новости, 13.04.2025
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01:23 13.04.2025 (обновлено: 05:40 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html
Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян
Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян - РИА Новости, 13.04.2025
Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что Владимир... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T01:23:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что Владимир Зеленский пренебрег советами Минздрава не пробовать наркотические вещества и стал зависим."Наркотики - это зло. Ну, человек (Зеленский — Прим. ред.) пренебрег рекомендациями Минздрава не пробовать наркотики, очевидным образом подсел и поэтому ведет себя так, что нам, всем нормальным людям, не сидящим на наркотиках… это просто даже сложно понять", — сказала Симоньян. Она также напомнила о поведении Зеленского во время встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом в феврале, отметив, что "нормальный человек" не будет себя так вести, находясь не под наркотическим опьянением. "Я не знаю, что произойдет раньше. Будет ли он сидеть в какой-нибудь притюремной больничке, как (Экс-президент Грузии Михаил — Прим. ред.) Саакашвили, или он сторчится сам. Но что-то из этого произойдет в любом случае. Эта судьба его ждет железобетонно, рано или поздно", — добавила Симоньян. Владимир Зеленский посещал Вашингтон в конце февраля, где он был принят в Белом доме. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html
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сша, грузия, маргарита симоньян, владимир зеленский, дональд трамп
США, Грузия, Маргарита Симоньян, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян

Симоньян: Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики и стал зависим

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что Владимир Зеленский пренебрег советами Минздрава не пробовать наркотические вещества и стал зависим.
"Наркотики - это зло. Ну, человек (Зеленский — Прим. ред.) пренебрег рекомендациями Минздрава не пробовать наркотики, очевидным образом подсел и поэтому ведет себя так, что нам, всем нормальным людям, не сидящим на наркотиках… это просто даже сложно понять", — сказала Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Она также напомнила о поведении Зеленского во время встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом в феврале, отметив, что "нормальный человек" не будет себя так вести, находясь не под наркотическим опьянением.
"Я не знаю, что произойдет раньше. Будет ли он сидеть в какой-нибудь притюремной больничке, как (Экс-президент Грузии Михаил — Прим. ред.) Саакашвили, или он сторчится сам. Но что-то из этого произойдет в любом случае. Эта судьба его ждет железобетонно, рано или поздно", — добавила Симоньян.
Владимир Зеленский посещал Вашингтон в конце февраля, где он был принят в Белом доме. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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