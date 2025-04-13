https://ria.ru/20250413/simonjan-2011055664.html

Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине

Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине - РИА Новости, 13.04.2025

Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T23:11:00+03:00

2025-04-13T23:11:00+03:00

2025-04-13T23:11:00+03:00

украина

южная америка

индия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Ранее в эфире она напомнила, что завоеватели Южной Америки жаждали "чужого золотишка", британцы в Индии - шафрана и драгоценных камней, а "Россия-матушка" прирастала землями для "защиты или кого-то, или самих себя". "Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой", - сказала Симоньян.

https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html

украина

южная америка

индия

россия

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украина, южная америка, индия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия