https://ria.ru/20250413/simonjan-2011055664.html
Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине
Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине - РИА Новости, 13.04.2025
Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине
Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T23:11:00+03:00
2025-04-13T23:11:00+03:00
2025-04-13T23:11:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Ранее в эфире она напомнила, что завоеватели Южной Америки жаждали "чужого золотишка", британцы в Индии - шафрана и драгоценных камней, а "Россия-матушка" прирастала землями для "защиты или кого-то, или самих себя". "Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой", - сказала Симоньян.
https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html
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украина, южная америка, индия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия
Украина, Южная Америка, Индия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия
Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине
Симоньян: конфликт на Украине может завершиться в 2025 году