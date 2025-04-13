Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/simonjan-2011055664.html
Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине
Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине - РИА Новости, 13.04.2025
Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине
Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T23:11:00+03:00
2025-04-13T23:11:00+03:00
украина
южная америка
индия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101755/46/1017554620_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_ef5b3cdd8e0441d7588e3f24e529037f.jpg
ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Ранее в эфире она напомнила, что завоеватели Южной Америки жаждали "чужого золотишка", британцы в Индии - шафрана и драгоценных камней, а "Россия-матушка" прирастала землями для "защиты или кого-то, или самих себя". "Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой", - сказала Симоньян.
https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html
украина
южная америка
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101755/46/1017554620_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_7ae9c41ec567d7725ac72ae7e7f3bee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, южная америка, индия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия
Украина, Южная Америка, Индия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия
Симоньян рассказала, когда может закончиться конфликт на Украине

Симоньян: конфликт на Украине может завершиться в 2025 году

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее в эфире она напомнила, что завоеватели Южной Америки жаждали "чужого золотишка", британцы в Индии - шафрана и драгоценных камней, а "Россия-матушка" прирастала землями для "защиты или кого-то, или самих себя".
«
"Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой", - сказала Симоньян.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Зеленский пренебрег советами не пробовать наркотики, заявила Симоньян
Вчера, 01:23
 
УкраинаЮжная АмерикаИндияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала