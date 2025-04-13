Симоньян высказалась о действиях Запада в отношении Украины
Симоньян заявила об очевидности того, что Запад дает заднюю по Украине
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о конфликте на Украине, заявила об очевидности того, что Запад "дает заднюю".
По ее мнению, Украине рассчитывать уже больше не на что, и они будут "стараться сделать что-то такое впечатляющее, после которого никто не будет считать до десяти, ста десяти и примет какое-то решение, могущее оказаться необратимым".
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"К чему все это приведет? Они же об этом не думают. После нас хоть потоп… Все ведет к завершению войны. И они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она рассказала, что на этой неделе вышла статья в Times и суть статьи в том, что Британия была "спасителем Украины": "Они так и говорят, что министр обороны спас Киев. А общий тон статьи показателен, общий тон – извиняющийся, оправдывающийся", - пояснила Симоньян. "Украина нас не послушала и поэтому так не очень получается... О чем говорит такая статья, написанная безусловно не просто с одобрения, а по распоряжению высших чиновников? Это очевидно абсолютно. Она говорит о том, что они дают заднюю", - добавила она.
По ее словам, статья заканчивается тем, что украинцы "сами виноваты и надо ли нам (Западу - ред.) продолжать?". Таким образом, по ее словам, публикация готовит "публику к обратному" - к завершению конфликта на Украине.
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