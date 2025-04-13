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Симоньян высказалась о действиях Запада в отношении Украины - РИА Новости, 13.04.2025
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22:44 13.04.2025 (обновлено: 22:57 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/simonjan-2011053608.html
Симоньян высказалась о действиях Запада в отношении Украины
Симоньян высказалась о действиях Запада в отношении Украины - РИА Новости, 13.04.2025
Симоньян высказалась о действиях Запада в отношении Украины
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о конфликте на Украине, заявила об очевидности того, что... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:44:00+03:00
2025-04-13T22:57:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о конфликте на Украине, заявила об очевидности того, что Запад "дает заднюю". По ее мнению, Украине рассчитывать уже больше не на что, и они будут "стараться сделать что-то такое впечатляющее, после которого никто не будет считать до десяти, ста десяти и примет какое-то решение, могущее оказаться необратимым". "К чему все это приведет? Они же об этом не думают. После нас хоть потоп… Все ведет к завершению войны. И они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она рассказала, что на этой неделе вышла статья в Times и суть статьи в том, что Британия была "спасителем Украины": "Они так и говорят, что министр обороны спас Киев. А общий тон статьи показателен, общий тон – извиняющийся, оправдывающийся", - пояснила Симоньян. "Украина нас не послушала и поэтому так не очень получается... О чем говорит такая статья, написанная безусловно не просто с одобрения, а по распоряжению высших чиновников? Это очевидно абсолютно. Она говорит о том, что они дают заднюю", - добавила она. По ее словам, статья заканчивается тем, что украинцы "сами виноваты и надо ли нам (Западу - ред.) продолжать?". Таким образом, по ее словам, публикация готовит "публику к обратному" - к завершению конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250413/simonjan-2011053310.html
https://ria.ru/20250317/simonjan-2005398058.html
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в мире, украина, киев, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
В мире, Украина, Киев, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян высказалась о действиях Запада в отношении Украины

Симоньян заявила об очевидности того, что Запад дает заднюю по Украине

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря о конфликте на Украине, заявила об очевидности того, что Запад "дает заднюю".
По ее мнению, Украине рассчитывать уже больше не на что, и они будут "стараться сделать что-то такое впечатляющее, после которого никто не будет считать до десяти, ста десяти и примет какое-то решение, могущее оказаться необратимым".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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"К чему все это приведет? Они же об этом не думают. После нас хоть потоп… Все ведет к завершению войны. И они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она рассказала, что на этой неделе вышла статья в Times и суть статьи в том, что Британия была "спасителем Украины": "Они так и говорят, что министр обороны спас Киев. А общий тон статьи показателен, общий тон – извиняющийся, оправдывающийся", - пояснила Симоньян. "Украина нас не послушала и поэтому так не очень получается... О чем говорит такая статья, написанная безусловно не просто с одобрения, а по распоряжению высших чиновников? Это очевидно абсолютно. Она говорит о том, что они дают заднюю", - добавила она.
По ее словам, статья заканчивается тем, что украинцы "сами виноваты и надо ли нам (Западу - ред.) продолжать?". Таким образом, по ее словам, публикация готовит "публику к обратному" - к завершению конфликта на Украине.
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