https://ria.ru/20250413/simonjan-2011053310.html

Симоньян прокомментировала события в Сумах

Симоньян прокомментировала события в Сумах - РИА Новости, 13.04.2025

Симоньян прокомментировала события в Сумах

Киевский режим пытается выдать события в Сумах на Украине за "новую Бучу" и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт, заявила главный РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T22:43:00+03:00

2025-04-13T22:43:00+03:00

2025-04-13T23:07:00+03:00

украина

сумы

курск

маргарита симоньян

дональд трамп

игорь мосийчук

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1389_1920x0_80_0_0_dff0019c9e37ff873df4a140e9ea0ca4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр — РИА Новости. Киевский режим пытается выдать события в Сумах на Украине за "новую Бучу" и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук уточнил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары нанесли во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая."Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилетов, мало ли чего еще бывает на войне. И то, что произошло в Сумах, когда, спасибо украинке, которая не хотела нам помочь, но помогла, которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую Бучу постоянно. Каждый день они будут пытаться что-то такое учудить", — отметила Симоньян. По ее словам, киевский режим поступает так, поскольку для него это единственный способ продлить вооруженный конфликт с учетом того, что президент США Дональд Трамп демонстрирует утомление из-за "несговорчивости" и "маловменяемости" Владимира Зеленского. Симоньян также выразила мнение, что хозяин Белого дома не захочет выглядеть смешным в глазах собственного электората. Она напомнила, что ранее американский лидер назвал преувеличением свое обещание закончить конфликт на Украине за один день. "Но преувеличение тоже не может быть преувеличением бесконечным, если он <...> не закончит (конфликт на Украине. — Прим. ред.) хотя бы за один год, все-таки он немножко будет выглядеть смешным", — добавила медиаменеджер. Она также допустила, что из-за этого факта конфликт все-таки будет закончен.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241214/simonyan-1989260552.html

https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html

украина

сумы

курск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сумы, курск, маргарита симоньян, дональд трамп, игорь мосийчук, россия