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Симоньян прокомментировала события в Сумах - РИА Новости, 13.04.2025
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22:43 13.04.2025 (обновлено: 23:07 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/simonjan-2011053310.html
Симоньян прокомментировала события в Сумах
Симоньян прокомментировала события в Сумах - РИА Новости, 13.04.2025
Симоньян прокомментировала события в Сумах
Киевский режим пытается выдать события в Сумах на Украине за "новую Бучу" и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт, заявила главный РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:43:00+03:00
2025-04-13T23:07:00+03:00
украина
сумы
курск
маргарита симоньян
дональд трамп
игорь мосийчук
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр — РИА Новости. Киевский режим пытается выдать события в Сумах на Украине за "новую Бучу" и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук уточнил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары нанесли во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.&quot;Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилетов, мало ли чего еще бывает на войне. И то, что произошло в Сумах, когда, спасибо украинке, которая не хотела нам помочь, но помогла, которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую Бучу постоянно. Каждый день они будут пытаться что-то такое учудить&quot;, — отметила Симоньян. По ее словам, киевский режим поступает так, поскольку для него это единственный способ продлить вооруженный конфликт с учетом того, что президент США Дональд Трамп демонстрирует утомление из-за "несговорчивости" и "маловменяемости" Владимира Зеленского. Симоньян также выразила мнение, что хозяин Белого дома не захочет выглядеть смешным в глазах собственного электората. Она напомнила, что ранее американский лидер назвал преувеличением свое обещание закончить конфликт на Украине за один день. &quot;Но преувеличение тоже не может быть преувеличением бесконечным, если он &lt;...&gt; не закончит (конфликт на Украине. — Прим. ред.) хотя бы за один год, все-таки он немножко будет выглядеть смешным&quot;, — добавила медиаменеджер. Она также допустила, что из-за этого факта конфликт все-таки будет закончен.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989260552.html
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украина, сумы, курск, маргарита симоньян, дональд трамп, игорь мосийчук, россия
Украина, Сумы, Курск, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Игорь Мосийчук, Россия
Симоньян прокомментировала события в Сумах

Симоньян: Киев пытается выдать события в Сумах за новую Бучу

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр — РИА Новости. Киевский режим пытается выдать события в Сумах на Украине за "новую Бучу" и будет и дальше предпринимать такие попытки, чтобы продлить конфликт, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы прогремели два взрыва. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук уточнил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары нанесли во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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«

"Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилетов, мало ли чего еще бывает на войне. И то, что произошло в Сумах, когда, спасибо украинке, которая не хотела нам помочь, но помогла, которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую Бучу постоянно. Каждый день они будут пытаться что-то такое учудить", — отметила Симоньян.

По ее словам, киевский режим поступает так, поскольку для него это единственный способ продлить вооруженный конфликт с учетом того, что президент США Дональд Трамп демонстрирует утомление из-за "несговорчивости" и "маловменяемости" Владимира Зеленского.
Симоньян также выразила мнение, что хозяин Белого дома не захочет выглядеть смешным в глазах собственного электората. Она напомнила, что ранее американский лидер назвал преувеличением свое обещание закончить конфликт на Украине за один день.
«

"Но преувеличение тоже не может быть преувеличением бесконечным, если он <...> не закончит (конфликт на Украине. — Прим. ред.) хотя бы за один год, все-таки он немножко будет выглядеть смешным", — добавила медиаменеджер.

Она также допустила, что из-за этого факта конфликт все-таки будет закончен.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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УкраинаСумыКурскМаргарита СимоньянДональд ТрампИгорь МосийчукРоссия
 
 
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