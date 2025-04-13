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Юрист предупредил о штрафах за вылов рыбы в период нерестового запрета
Юрист предупредил о штрафах за вылов рыбы в период нерестового запрета - РИА Новости, 13.04.2025
Юрист предупредил о штрафах за вылов рыбы в период нерестового запрета
Отправляясь на рыбалку в конце весны - начале лета, важно помнить о необходимости соблюдения нерестового запрета: ограничения на вылов определенных видов рыбы... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T03:49:00+03:00
2025-04-13T03:49:00+03:00
2025-04-13T03:49:00+03:00
общество
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астраханская область
магомед янгулби
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отправляясь на рыбалку в конце весны - начале лета, важно помнить о необходимости соблюдения нерестового запрета: ограничения на вылов определенных видов рыбы могут варьироваться в зависимости от субъекта РФ, но их игнорирование сулит рыбакам штрафом до 1 миллиона рублей и трех лет лишения свободы, рассказал РИА Новости основатель компании Yang Consult, юрист Магомед Янгулби. Общий нерестовый запрет на территории РФ обычно действует с 20 апреля по 20 июня, но в каждом субъекте РФ действуют свои нормы и сроки. Они зависят от особенностей жизненного цикла рыбы, температурного режима, типа водоема и других факторов. Например, в Астраханской области с 1 апреля по 30 июня также запрещен вылов раков. В период запрета законодательно определен перечень возможных действий на рыбалке, в том числе разрешенные и запрещенные методы ловли, объемы ловли. "Стоит серьезно относиться к данной норме закона, потому что ответственность за нарушение запрета варьируется от штрафа в 5 тысяч рублей (или конфискации снастей) до штрафа в 1 миллион рублей либо до трех лет лишения свободы в особо тяжких случаях нанесения ущерба водным ресурсам", - напоминает юрист.
https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html
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общество, россия, астраханская область, магомед янгулби, yang consult
Общество, Россия, Астраханская область, Магомед Янгулби, Yang Consult
Юрист предупредил о штрафах за вылов рыбы в период нерестового запрета
Юрист Янгулби: за вылов рыбы в период нерестового запрета можно получить штраф