https://ria.ru/20250413/shkola-2011024551.html
В Британии разразился скандал после жалобы на пропаганду ЛГБТ* в школе
В Британии разразился скандал после жалобы на пропаганду ЛГБТ* в школе - РИА Новости, 13.04.2025
В Британии разразился скандал после жалобы на пропаганду ЛГБТ* в школе
Жительнице Великобритании запретили приходить в начальную школу, где учится ее дочь, после того, как она пожаловалась в интернете на то, что сотрудники школы... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:34:00+03:00
2025-04-13T17:34:00+03:00
2025-04-13T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жительнице Великобритании запретили приходить в начальную школу, где учится ее дочь, после того, как она пожаловалась в интернете на то, что сотрудники школы рассказывают маленьким детям о трансгендерной идентичности, сообщает издание Telegraph. "Как стало известно Telegraph, матери запретили посещать начальную школу, где учится ее дочь, после того как она пожаловалась на то, что сотрудники школы рассказывают детям о трансгендерной идентичности", - пишет издание. Отмечается, что мать 11-летней ученицы раскритиковала в сети преподавателей школы за то, что они "подтверждают трансгендерную идентичность детей в возрасте девяти лет". После этого ей было приказано держаться подальше от территории школы, а спустя восемь месяцев ей сообщили, что она может вернуться, если согласится не публиковать в интернете ничего негативного о школе. Кроме того, управляющие школой предположили, что запрет может быть снят если женщина заранее будет сообщать администрации о планах посещать школьные мероприятия, чтобы "сотрудники могли чувствовать себя подготовленными".* Признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250317/slovakija-2005503761.html
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в мире, великобритания
В Британии разразился скандал после жалобы на пропаганду ЛГБТ* в школе
Школа в Британии закрыла вход для матери ученицы после жалобы на пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Жительнице Великобритании запретили приходить в начальную школу, где учится ее дочь, после того, как она пожаловалась в интернете на то, что сотрудники школы рассказывают маленьким детям о трансгендерной идентичности, сообщает издание Telegraph
.
"Как стало известно Telegraph, матери запретили посещать начальную школу, где учится ее дочь, после того как она пожаловалась на то, что сотрудники школы рассказывают детям о трансгендерной идентичности", - пишет издание.
Отмечается, что мать 11-летней ученицы раскритиковала в сети преподавателей школы за то, что они "подтверждают трансгендерную идентичность детей в возрасте девяти лет". После этого ей было приказано держаться подальше от территории школы, а спустя восемь месяцев ей сообщили, что она может вернуться, если согласится не публиковать в интернете ничего негативного о школе.
Кроме того, управляющие школой предположили, что запрет может быть снят если женщина заранее будет сообщать администрации о планах посещать школьные мероприятия, чтобы "сотрудники могли чувствовать себя подготовленными".
* Признано экстремистским и запрещено в России.