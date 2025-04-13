Обошлись, как с животными: что стало со знаменитыми сестрами-пятерняшками
© Getty Images / BettmannСестры Дион с младшим братом Джозефом
© Getty Images / Bettmann
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Иногда судьба преподносит людям сюрпризы, к которым они оказываются совсем не готовы. В такой ситуации оказалась канадка Эльзир Дионн: 28 мая 1934 года она родила пятерняшек, хотя к этому моменту уже была матерью пятерых детей.
Ни она сама, ни ее доктор не подозревали, что у женщины родятся близнецы. Это стало для нее шоком. Но еще более интересные события произошли позже: детей изъяли из семьи, а правительство провинции Онтарио стало неплохо зарабатывать на близняшках, сделав их туристической достопримечательностью. Как сложилась судьба пятерняшек, которые показывали зевакам, как экзотических зверушек – в материале РИА Новости.
"Что я буду с ними делать?"
Пятерняшки — Аннет, Эмили, Ивонн, Сесиль и Мари — появились на свет 28 мая 1934 года в Канаде, недалеко от деревни Корбейл в северном Онтарио. Сестры родились на два месяца раньше срока.
© AP PhotoЭльзир Дионн с дочерьми
© AP Photo
Эльзир Дионн с дочерьми
Малышки Дионн — первый зафиксированный в истории случай, когда абсолютно идентичные пятерняшки выжили в младенчестве. Во многом это произошло благодаря грамотным действиям доктора Аллана Роя Дефо, для которого эти роды также стали сюрпризом. Первоначально он поставил Эльзир диагноз - "патология плода".
Пять сестер весили чуть более шести килограммов. Наименьший вес был 840 граммов, самый большой — 1,13 килограмма.
Эльзи рожала дома. Младенцев поместили в плетеную корзину, взятую у соседей, и накрыли нагретыми одеялами. Затем принесли на кухню и поставили у печи. Мать никак кричала в истерике: "Что я буду делать со всеми этими младенцами?". Только через два часа она смогла прийти в себя после шока.
© Getty Images / BettmannОтец Олива-Эдуар Дион с пятью дочерьми
© Getty Images / Bettmann
Отец Олива-Эдуар Дион с пятью дочерьми
Ржаной виски в малых дозах
Столь необычное рождение быстро стало сенсацией. Все началось с того, что брат отца семейства Оливы Дионн обратился к редактору местной газеты с вопросом, сколько стоит объявление о рождении пятерняшек.
И вскоре на ферму съехались десятки репортеров и фотографов. Весть распространилась по всей Северной Америке, многие предлагали Дионам помощь: отправляли продукты и одежду. Также давали полезные советы, среди которых попадались и весьма экстравагантные: в письме из Аппалачей рекомендовали для предотвращения диареи поить младенцев ржаным виски в малых дозах.
© Getty Images / BettmannСесиль, Эмили, Мари, Ивонна, Аннет учатся кататься на велосипеде
© Getty Images / Bettmann
Сесиль, Эмили, Мари, Ивонна, Аннет учатся кататься на велосипеде
Впрочем, нашлись и такие, кто высмеивал родителей пятерняшек за то, что те плодят детей в таком количестве.
К сожалению, семейная пара Дионн, у которых уже было пятеро детей, не справилась с таким сложным испытанием. Сначала они передали право на воспитание пятерняшек "Красному кресту" сроком на два года.
Спустя несколько месяцев правительство штата вообще лишило Оливу и Эльзир Дионн родительских прав.
Детский зоопарк
Сестер поместили под полную опеку государства до достижения ими восемнадцатилетнего возраста. Напротив родительской фермы для девочек построили отдельный дом, который постепенно превратился в настоящий детский зоопарк. Открытая игровая площадка была спроектирована таким образом, чтобы сестры не видели наблюдающих за ними во время игры туристов, которых было невероятно много.
© Getty Images / HUM ImagesПятерняшки Дион. 1940
© Getty Images / HUM Images
Пятерняшки Дион. 1940
По грубым оценкам, примерно три тысячи человек каждый день приходили в смотровую галерею вокруг игровой площадки, чтобы посмотреть на сестер Дион.
В период с 1936 по 1943 год галерею посетило три миллиона человек.
О девочках заботился специально нанятый персонал — три медсестры, две горничных. Повышенное внимание власти уделили безопасности – детей круглосуточно охраняли трое полицейских.
Любопытно, что у каждой девочки был свой цвет и символ, которыми обозначалось всё, что той принадлежало. Цветом Аннетт был красный, а ее символом — кленовый лист, у Сесиль — зеленый и индейка, Эмили — белый и тюльпан, Мари — синий и плюшевый медведь, Ивонн — розовый и синяя птица.
Реклама и кино
Когда пятерняшки подросли, их начали снимать в рекламе. Компании и продукция были весьма разнообразны. Девочки рекламировали всё подряд: кетчуп, овес, конфеты, хлеб, мороженое.
Близнецы даже снялись в трех голливудских фильмах, которые, по сути, были основаны на их истории.
© Getty Images / New York Times Co.Сестры Дион в коридоре поезда, прибывающего на Центральный вокзал в Нью-Йорке, США. 18 октября 1950
© Getty Images / New York Times Co.
Сестры Дион в коридоре поезда, прибывающего на Центральный вокзал в Нью-Йорке, США. 18 октября 1950
В 1943 году, после девяти лет судебных тяжб, Олива и Эльзир Дионн добились возвращения опеки над своими детьми. Но воссоединение не принесло никому из них счастья. Богатство сильно изменило семью. Легкие деньги испортили характер родителей, которые часто конфликтовали с детьми…
Жизнь после славы
Когда Аннет, Эмили, Ивонн, Сесиль и Мари исполнилось по 18 лет, они уехали учиться в Квебек и остались там по окончании учебы.
Трое из них вышли замуж и завели детей: у Мари было две дочери, три сына у Аннетт. Пятеро детей было у Сесиль, среди которых было два близнеца. Эмили стала монахиней, она умерла в 20-летнем возрасте.
© Getty Images / Peter PowerСесиль, Эмили и Ивонн Дион. 1971
© Getty Images / Peter Power
Сесиль, Эмили и Ивонн Дион. 1971
Ивонн окончила школу медсестер, занялась скульптурой, а затем работала библиотекарем.
Мари скончалась в 1970 году от тромба в мозге. Аннет и Сесиль позже развелись со своими мужьями, и к 1990 годам три сестры стали жить вместе в пригороде Монреаля Сен-Бруно-де-Монтарвиль.
В 1998 году они подали в суд на правительство штата за их эксплуатацию в детском возрасте и смогли отсудить четыре миллиона канадских долларов компенсации.
Смогли ли деньги возместить отнятое у них детство, и как сложилась бы их жизнь, останься они в семье, история умалчивает.