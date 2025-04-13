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Обошлись, как с животными: что стало со знаменитыми сестрами-пятерняшками - РИА Новости, 13.04.2025
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08:30 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/sestry-2010709307.html
Обошлись, как с животными: что стало со знаменитыми сестрами-пятерняшками
Обошлись, как с животными: что стало со знаменитыми сестрами-пятерняшками - РИА Новости, 13.04.2025
Обошлись, как с животными: что стало со знаменитыми сестрами-пятерняшками
Иногда судьба преподносит людям сюрпризы, к которым они оказываются совсем не готовы. В такой ситуации оказалась канадка Эльзир Дионн: 28 мая 1934 года она... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:30:00+03:00
2025-04-13T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Иногда судьба преподносит людям сюрпризы, к которым они оказываются совсем не готовы. В такой ситуации оказалась канадка Эльзир Дионн: 28 мая 1934 года она родила пятерняшек, хотя к этому моменту уже была матерью пятерых детей.Ни она сама, ни ее доктор не подозревали, что у женщины родятся близнецы. Это стало для нее шоком. Но еще более интересные события произошли позже: детей изъяли из семьи, а правительство провинции Онтарио стало неплохо зарабатывать на близняшках, сделав их туристической достопримечательностью. Как сложилась судьба пятерняшек, которые показывали зевакам, как экзотических зверушек – в материале РИА Новости."Что я буду с ними делать?"Пятерняшки — Аннет, Эмили, Ивонн, Сесиль и Мари — появились на свет 28 мая 1934 года в Канаде, недалеко от деревни Корбейл в северном Онтарио. Сестры родились на два месяца раньше срока.Малышки Дионн — первый зафиксированный в истории случай, когда абсолютно идентичные пятерняшки выжили в младенчестве. Во многом это произошло благодаря грамотным действиям доктора Аллана Роя Дефо, для которого эти роды также стали сюрпризом. Первоначально он поставил Эльзир диагноз - "патология плода".Пять сестер весили чуть более шести килограммов. Наименьший вес был 840 граммов, самый большой — 1,13 килограмма.Эльзи рожала дома. Младенцев поместили в плетеную корзину, взятую у соседей, и накрыли нагретыми одеялами. Затем принесли на кухню и поставили у печи. Мать никак кричала в истерике: "Что я буду делать со всеми этими младенцами?". Только через два часа она смогла прийти в себя после шока.Ржаной виски в малых дозахСтоль необычное рождение быстро стало сенсацией. Все началось с того, что брат отца семейства Оливы Дионн обратился к редактору местной газеты с вопросом, сколько стоит объявление о рождении пятерняшек.И вскоре на ферму съехались десятки репортеров и фотографов. Весть распространилась по всей Северной Америке, многие предлагали Дионам помощь: отправляли продукты и одежду. Также давали полезные советы, среди которых попадались и весьма экстравагантные: в письме из Аппалачей рекомендовали для предотвращения диареи поить младенцев ржаным виски в малых дозах.Впрочем, нашлись и такие, кто высмеивал родителей пятерняшек за то, что те плодят детей в таком количестве.К сожалению, семейная пара Дионн, у которых уже было пятеро детей, не справилась с таким сложным испытанием. Сначала они передали право на воспитание пятерняшек "Красному кресту" сроком на два года.Спустя несколько месяцев правительство штата вообще лишило Оливу и Эльзир Дионн родительских прав.Детский зоопаркСестер поместили под полную опеку государства до достижения ими восемнадцатилетнего возраста. Напротив родительской фермы для девочек построили отдельный дом, который постепенно превратился в настоящий детский зоопарк. Открытая игровая площадка была спроектирована таким образом, чтобы сестры не видели наблюдающих за ними во время игры туристов, которых было невероятно много.По грубым оценкам, примерно три тысячи человек каждый день приходили в смотровую галерею вокруг игровой площадки, чтобы посмотреть на сестер Дион.В период с 1936 по 1943 год галерею посетило три миллиона человек.О девочках заботился специально нанятый персонал — три медсестры, две горничных. Повышенное внимание власти уделили безопасности – детей круглосуточно охраняли трое полицейских.Любопытно, что у каждой девочки был свой цвет и символ, которыми обозначалось всё, что той принадлежало. Цветом Аннетт был красный, а ее символом — кленовый лист, у Сесиль — зеленый и индейка, Эмили — белый и тюльпан, Мари — синий и плюшевый медведь, Ивонн — розовый и синяя птица.Реклама и киноКогда пятерняшки подросли, их начали снимать в рекламе. Компании и продукция были весьма разнообразны. Девочки рекламировали всё подряд: кетчуп, овес, конфеты, хлеб, мороженое.Близнецы даже снялись в трех голливудских фильмах, которые, по сути, были основаны на их истории.В 1943 году, после девяти лет судебных тяжб, Олива и Эльзир Дионн добились возвращения опеки над своими детьми. Но воссоединение не принесло никому из них счастья. Богатство сильно изменило семью. Легкие деньги испортили характер родителей, которые часто конфликтовали с детьми…Жизнь после славыКогда Аннет, Эмили, Ивонн, Сесиль и Мари исполнилось по 18 лет, они уехали учиться в Квебек и остались там по окончании учебы.Трое из них вышли замуж и завели детей: у Мари было две дочери, три сына у Аннетт. Пятеро детей было у Сесиль, среди которых было два близнеца. Эмили стала монахиней, она умерла в 20-летнем возрасте.Ивонн окончила школу медсестер, занялась скульптурой, а затем работала библиотекарем.Мари скончалась в 1970 году от тромба в мозге. Аннет и Сесиль позже развелись со своими мужьями, и к 1990 годам три сестры стали жить вместе в пригороде Монреаля Сен-Бруно-де-Монтарвиль.В 1998 году они подали в суд на правительство штата за их эксплуатацию в детском возрасте и смогли отсудить четыре миллиона канадских долларов компенсации.Смогли ли деньги возместить отнятое у них детство, и как сложилась бы их жизнь, останься они в семье, история умалчивает.
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в мире, канада, онтарио, северная америка, красный крест
В мире, Канада, Онтарио, Северная Америка, Красный Крест

Обошлись, как с животными: что стало со знаменитыми сестрами-пятерняшками

© Getty Images / BettmannСестры Дион с младшим братом Джозефом
Сестры Дион с младшим братом Джозефом - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Getty Images / Bettmann
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Иногда судьба преподносит людям сюрпризы, к которым они оказываются совсем не готовы. В такой ситуации оказалась канадка Эльзир Дионн: 28 мая 1934 года она родила пятерняшек, хотя к этому моменту уже была матерью пятерых детей.
Ни она сама, ни ее доктор не подозревали, что у женщины родятся близнецы. Это стало для нее шоком. Но еще более интересные события произошли позже: детей изъяли из семьи, а правительство провинции Онтарио стало неплохо зарабатывать на близняшках, сделав их туристической достопримечательностью. Как сложилась судьба пятерняшек, которые показывали зевакам, как экзотических зверушек – в материале РИА Новости.

"Что я буду с ними делать?"

Пятерняшки — Аннет, Эмили, Ивонн, Сесиль и Мари — появились на свет 28 мая 1934 года в Канаде, недалеко от деревни Корбейл в северном Онтарио. Сестры родились на два месяца раньше срока.
© AP PhotoЭльзир Дионн с дочерьми
Эльзир Дионн с дочерьми - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo
Эльзир Дионн с дочерьми
Малышки Дионн — первый зафиксированный в истории случай, когда абсолютно идентичные пятерняшки выжили в младенчестве. Во многом это произошло благодаря грамотным действиям доктора Аллана Роя Дефо, для которого эти роды также стали сюрпризом. Первоначально он поставил Эльзир диагноз - "патология плода".
Пять сестер весили чуть более шести килограммов. Наименьший вес был 840 граммов, самый большой — 1,13 килограмма.
Эльзи рожала дома. Младенцев поместили в плетеную корзину, взятую у соседей, и накрыли нагретыми одеялами. Затем принесли на кухню и поставили у печи. Мать никак кричала в истерике: "Что я буду делать со всеми этими младенцами?". Только через два часа она смогла прийти в себя после шока.
© Getty Images / BettmannОтец Олива-Эдуар Дион с пятью дочерьми
Отец Олива-Эдуар Дион с пятью дочерьми - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Bettmann
Отец Олива-Эдуар Дион с пятью дочерьми

Ржаной виски в малых дозах

Столь необычное рождение быстро стало сенсацией. Все началось с того, что брат отца семейства Оливы Дионн обратился к редактору местной газеты с вопросом, сколько стоит объявление о рождении пятерняшек.
И вскоре на ферму съехались десятки репортеров и фотографов. Весть распространилась по всей Северной Америке, многие предлагали Дионам помощь: отправляли продукты и одежду. Также давали полезные советы, среди которых попадались и весьма экстравагантные: в письме из Аппалачей рекомендовали для предотвращения диареи поить младенцев ржаным виски в малых дозах.
© Getty Images / BettmannСесиль, Эмили, Мари, Ивонна, Аннет учатся кататься на велосипеде
Сесиль, Эмили, Мари, Ивонна, Аннет учатся кататься на велосипеде - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Bettmann
Сесиль, Эмили, Мари, Ивонна, Аннет учатся кататься на велосипеде
Впрочем, нашлись и такие, кто высмеивал родителей пятерняшек за то, что те плодят детей в таком количестве.
К сожалению, семейная пара Дионн, у которых уже было пятеро детей, не справилась с таким сложным испытанием. Сначала они передали право на воспитание пятерняшек "Красному кресту" сроком на два года.
Спустя несколько месяцев правительство штата вообще лишило Оливу и Эльзир Дионн родительских прав.

Детский зоопарк

Сестер поместили под полную опеку государства до достижения ими восемнадцатилетнего возраста. Напротив родительской фермы для девочек построили отдельный дом, который постепенно превратился в настоящий детский зоопарк. Открытая игровая площадка была спроектирована таким образом, чтобы сестры не видели наблюдающих за ними во время игры туристов, которых было невероятно много.
© Getty Images / HUM ImagesПятерняшки Дион. 1940
Пятерняшки Дион. 1940 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / HUM Images
Пятерняшки Дион. 1940
По грубым оценкам, примерно три тысячи человек каждый день приходили в смотровую галерею вокруг игровой площадки, чтобы посмотреть на сестер Дион.
В период с 1936 по 1943 год галерею посетило три миллиона человек.
О девочках заботился специально нанятый персонал — три медсестры, две горничных. Повышенное внимание власти уделили безопасности – детей круглосуточно охраняли трое полицейских.
Любопытно, что у каждой девочки был свой цвет и символ, которыми обозначалось всё, что той принадлежало. Цветом Аннетт был красный, а ее символом — кленовый лист, у Сесиль — зеленый и индейка, Эмили — белый и тюльпан, Мари — синий и плюшевый медведь, Ивонн — розовый и синяя птица.
CC BY 4.0 / Unknown designer / Сувенирный платок с изображением близнецов Дион. Около 1942 г.
Сувенирный платок с изображением близнецов Дион. Около 1942 г. - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY 4.0 / Unknown designer /
Сувенирный платок с изображением близнецов Дион. Около 1942 г.

Реклама и кино

Когда пятерняшки подросли, их начали снимать в рекламе. Компании и продукция были весьма разнообразны. Девочки рекламировали всё подряд: кетчуп, овес, конфеты, хлеб, мороженое.
Близнецы даже снялись в трех голливудских фильмах, которые, по сути, были основаны на их истории.
© Getty Images / New York Times Co.Сестры Дион в коридоре поезда, прибывающего на Центральный вокзал в Нью-Йорке, США. 18 октября 1950
Сестры Дион в коридоре поезда, прибывающего на Центральный вокзал в Нью-Йорке, США. 18 октября 1950 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / New York Times Co.
Сестры Дион в коридоре поезда, прибывающего на Центральный вокзал в Нью-Йорке, США. 18 октября 1950
В 1943 году, после девяти лет судебных тяжб, Олива и Эльзир Дионн добились возвращения опеки над своими детьми. Но воссоединение не принесло никому из них счастья. Богатство сильно изменило семью. Легкие деньги испортили характер родителей, которые часто конфликтовали с детьми…

Жизнь после славы

Когда Аннет, Эмили, Ивонн, Сесиль и Мари исполнилось по 18 лет, они уехали учиться в Квебек и остались там по окончании учебы.
Трое из них вышли замуж и завели детей: у Мари было две дочери, три сына у Аннетт. Пятеро детей было у Сесиль, среди которых было два близнеца. Эмили стала монахиней, она умерла в 20-летнем возрасте.
© Getty Images / Peter PowerСесиль, Эмили и Ивонн Дион. 1971
Сесиль, Эмили и Ивонн Дион. 1971 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Peter Power
Сесиль, Эмили и Ивонн Дион. 1971
Ивонн окончила школу медсестер, занялась скульптурой, а затем работала библиотекарем.
Мари скончалась в 1970 году от тромба в мозге. Аннет и Сесиль позже развелись со своими мужьями, и к 1990 годам три сестры стали жить вместе в пригороде Монреаля Сен-Бруно-де-Монтарвиль.
В 1998 году они подали в суд на правительство штата за их эксплуатацию в детском возрасте и смогли отсудить четыре миллиона канадских долларов компенсации.
Смогли ли деньги возместить отнятое у них детство, и как сложилась бы их жизнь, останься они в семье, история умалчивает.
 
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