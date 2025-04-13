https://ria.ru/20250413/sestry-2010709307.html

Обошлись, как с животными: что стало со знаменитыми сестрами-пятерняшками

Обошлись, как с животными: что стало со знаменитыми сестрами-пятерняшками - РИА Новости, 13.04.2025

Обошлись, как с животными: что стало со знаменитыми сестрами-пятерняшками

Иногда судьба преподносит людям сюрпризы, к которым они оказываются совсем не готовы. В такой ситуации оказалась канадка Эльзир Дионн: 28 мая 1934 года она... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:30:00+03:00

2025-04-13T08:30:00+03:00

2025-04-13T08:30:00+03:00

в мире

канада

онтарио

северная америка

красный крест

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Иногда судьба преподносит людям сюрпризы, к которым они оказываются совсем не готовы. В такой ситуации оказалась канадка Эльзир Дионн: 28 мая 1934 года она родила пятерняшек, хотя к этому моменту уже была матерью пятерых детей.Ни она сама, ни ее доктор не подозревали, что у женщины родятся близнецы. Это стало для нее шоком. Но еще более интересные события произошли позже: детей изъяли из семьи, а правительство провинции Онтарио стало неплохо зарабатывать на близняшках, сделав их туристической достопримечательностью. Как сложилась судьба пятерняшек, которые показывали зевакам, как экзотических зверушек – в материале РИА Новости."Что я буду с ними делать?"Пятерняшки — Аннет, Эмили, Ивонн, Сесиль и Мари — появились на свет 28 мая 1934 года в Канаде, недалеко от деревни Корбейл в северном Онтарио. Сестры родились на два месяца раньше срока.Малышки Дионн — первый зафиксированный в истории случай, когда абсолютно идентичные пятерняшки выжили в младенчестве. Во многом это произошло благодаря грамотным действиям доктора Аллана Роя Дефо, для которого эти роды также стали сюрпризом. Первоначально он поставил Эльзир диагноз - "патология плода".Пять сестер весили чуть более шести килограммов. Наименьший вес был 840 граммов, самый большой — 1,13 килограмма.Эльзи рожала дома. Младенцев поместили в плетеную корзину, взятую у соседей, и накрыли нагретыми одеялами. Затем принесли на кухню и поставили у печи. Мать никак кричала в истерике: "Что я буду делать со всеми этими младенцами?". Только через два часа она смогла прийти в себя после шока.Ржаной виски в малых дозахСтоль необычное рождение быстро стало сенсацией. Все началось с того, что брат отца семейства Оливы Дионн обратился к редактору местной газеты с вопросом, сколько стоит объявление о рождении пятерняшек.И вскоре на ферму съехались десятки репортеров и фотографов. Весть распространилась по всей Северной Америке, многие предлагали Дионам помощь: отправляли продукты и одежду. Также давали полезные советы, среди которых попадались и весьма экстравагантные: в письме из Аппалачей рекомендовали для предотвращения диареи поить младенцев ржаным виски в малых дозах.Впрочем, нашлись и такие, кто высмеивал родителей пятерняшек за то, что те плодят детей в таком количестве.К сожалению, семейная пара Дионн, у которых уже было пятеро детей, не справилась с таким сложным испытанием. Сначала они передали право на воспитание пятерняшек "Красному кресту" сроком на два года.Спустя несколько месяцев правительство штата вообще лишило Оливу и Эльзир Дионн родительских прав.Детский зоопаркСестер поместили под полную опеку государства до достижения ими восемнадцатилетнего возраста. Напротив родительской фермы для девочек построили отдельный дом, который постепенно превратился в настоящий детский зоопарк. Открытая игровая площадка была спроектирована таким образом, чтобы сестры не видели наблюдающих за ними во время игры туристов, которых было невероятно много.По грубым оценкам, примерно три тысячи человек каждый день приходили в смотровую галерею вокруг игровой площадки, чтобы посмотреть на сестер Дион.В период с 1936 по 1943 год галерею посетило три миллиона человек.О девочках заботился специально нанятый персонал — три медсестры, две горничных. Повышенное внимание власти уделили безопасности – детей круглосуточно охраняли трое полицейских.Любопытно, что у каждой девочки был свой цвет и символ, которыми обозначалось всё, что той принадлежало. Цветом Аннетт был красный, а ее символом — кленовый лист, у Сесиль — зеленый и индейка, Эмили — белый и тюльпан, Мари — синий и плюшевый медведь, Ивонн — розовый и синяя птица.Реклама и киноКогда пятерняшки подросли, их начали снимать в рекламе. Компании и продукция были весьма разнообразны. Девочки рекламировали всё подряд: кетчуп, овес, конфеты, хлеб, мороженое.Близнецы даже снялись в трех голливудских фильмах, которые, по сути, были основаны на их истории.В 1943 году, после девяти лет судебных тяжб, Олива и Эльзир Дионн добились возвращения опеки над своими детьми. Но воссоединение не принесло никому из них счастья. Богатство сильно изменило семью. Легкие деньги испортили характер родителей, которые часто конфликтовали с детьми…Жизнь после славыКогда Аннет, Эмили, Ивонн, Сесиль и Мари исполнилось по 18 лет, они уехали учиться в Квебек и остались там по окончании учебы.Трое из них вышли замуж и завели детей: у Мари было две дочери, три сына у Аннетт. Пятеро детей было у Сесиль, среди которых было два близнеца. Эмили стала монахиней, она умерла в 20-летнем возрасте.Ивонн окончила школу медсестер, занялась скульптурой, а затем работала библиотекарем.Мари скончалась в 1970 году от тромба в мозге. Аннет и Сесиль позже развелись со своими мужьями, и к 1990 годам три сестры стали жить вместе в пригороде Монреаля Сен-Бруно-де-Монтарвиль.В 1998 году они подали в суд на правительство штата за их эксплуатацию в детском возрасте и смогли отсудить четыре миллиона канадских долларов компенсации.Смогли ли деньги возместить отнятое у них детство, и как сложилась бы их жизнь, останься они в семье, история умалчивает.

канада

онтарио

северная америка

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в мире, канада, онтарио, северная америка, красный крест