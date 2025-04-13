https://ria.ru/20250413/serbiya-2011054233.html
Состав делегации Сербии на 9 мая определят после формирования правительства
Состав делегации Сербии на 9 мая определят после формирования правительства - РИА Новости, 13.04.2025
Состав делегации Сербии на 9 мая определят после формирования правительства
Состав сербской делегации, которая вместе с президентом страны Александром Вучичем посетит Москву 9 мая, определят после формирования правительства, рассказал в РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:56:00+03:00
2025-04-13T13:56:00+03:00
2025-04-13T22:52:00+03:00
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александр вулин
александр вучич
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Состав сербской делегации, которая вместе с президентом страны Александром Вучичем посетит Москву 9 мая, определят после формирования правительства, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Что касается состава делегации, он будет зависеть от состава будущего правительства, так что в настоящий момент я не могу с уверенностью сказать, кто будет. Во всяком случае, наш президент с гордостью будет представлять наш народ, потому что он лидер свободных людей и он сам свободный человек", - заявил вице-премьер. Как напомнил Вулин, Сербия пришлет подразделение для участия в военном параде на Красной площади. Он также выразил свою уверенность, что Вучич проведет в Москве встречи "на высшем уровне". "Вы не должны забывать, что только Сербия и Россия отмечают этот день как День Победы. Все остальные страны (Европы) придумали какой-то день Европы, который они отмечают. А это для нас был День Победы. Мы победили", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 14 апреля.
https://ria.ru/20250408/serbija-2010029098.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Сербия, Москва, Европа, Александр Вулин, Александр Вучич, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Состав делегации Сербии на 9 мая определят после формирования правительства
Состав сербской делегации в Москву определят после формирования правительства