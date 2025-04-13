https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html

В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами

В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами - РИА Новости, 13.04.2025

В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами

Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту разбился в американском штате Нью-Йорк, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T04:22:00+03:00

2025-04-13T04:22:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту разбился в американском штате Нью-Йорк, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA)."Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк.... на борту находились шесть человек", – говорится в сообщении.В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на авиавласти и местную полицию сообщает, что погиб как минимум один человек.За последнюю неделю в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, погибли шестеро, а также крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое.

https://ria.ru/20250413/nyp-2010955559.html

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в мире, сша, флорида