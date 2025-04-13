Рейтинг@Mail.ru
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 13.04.2025 (обновлено: 04:26 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами - РИА Новости, 13.04.2025
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами
Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту разбился в американском штате Нью-Йорк, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T04:22:00+03:00
2025-04-13T04:26:00+03:00
в мире
сша
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996263387_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_569e51464223794a7ddb3bc2e56cb65b.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту разбился в американском штате Нью-Йорк, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA)."Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк.... на борту находились шесть человек", – говорится в сообщении.В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на авиавласти и местную полицию сообщает, что погиб как минимум один человек.За последнюю неделю в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, погибли шестеро, а также крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое.
https://ria.ru/20250413/nyp-2010955559.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996263387_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_db7f16b3c414189e7034bb4ee5ffe60e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида
В мире, США, Флорида
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами

В штате Нью-Йорк разбился легкомоторный самолет с шестью людьми на борту

© AP Photo / Mark SchiefelbeinАвтомобили экстренных служб в США
Автомобили экстренных служб в США - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Автомобили экстренных служб в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту разбился в американском штате Нью-Йорк, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).
«
"Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк.... на борту находились шесть человек", – говорится в сообщении.
В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на авиавласти и местную полицию сообщает, что погиб как минимум один человек.
За последнюю неделю в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, погибли шестеро, а также крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое.
Сотрудники экстренных служб работают на месте падения вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. 10 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
СМИ: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности
02:40
 
В миреСШАФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала