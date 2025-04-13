https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами - РИА Новости, 13.04.2025
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами
Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту разбился в американском штате Нью-Йорк, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T04:22:00+03:00
2025-04-13T04:22:00+03:00
2025-04-13T04:26:00+03:00
в мире
сша
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996263387_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_569e51464223794a7ddb3bc2e56cb65b.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту разбился в американском штате Нью-Йорк, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA)."Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк.... на борту находились шесть человек", – говорится в сообщении.В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на авиавласти и местную полицию сообщает, что погиб как минимум один человек.За последнюю неделю в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, погибли шестеро, а также крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое.
https://ria.ru/20250413/nyp-2010955559.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996263387_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_db7f16b3c414189e7034bb4ee5ffe60e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет с пассажирами
В штате Нью-Йорк разбился легкомоторный самолет с шестью людьми на борту