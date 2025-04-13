https://ria.ru/20250413/rostov-2010949290.html

На мужчину, пытавшегося убить незнакомого подростка в Ростове, завели дело

На мужчину, пытавшегося убить незнакомого подростка в Ростове, завели дело - РИА Новости, 13.04.2025

На мужчину, пытавшегося убить незнакомого подростка в Ростове, завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего, которого фигурант избил на улице... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T00:27:00+03:00

2025-04-13T00:27:00+03:00

2025-04-13T00:28:00+03:00

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего, которого фигурант избил на улице Пацаева в Ростове-на-Дону, сообщили в субботу в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Ранее в местных соцсетях сообщалось, что неадекватный мужчина во дворе одного из домов на улице Пацаева в Ростове-на-Дону в районе детской площадки напал на подростка и избил его, из-за чего несовершеннолетний сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Перед этим мужчина якобы поссорился со своей знакомой, избил ее и разбил два лифта в ее доме. Как следует из релиза СУСК РФ по региону, вечером 11 апреля мужчина, находясь во дворе многоквартирного дома на улице Пацаева в Ростове-на-Дону, в ходе словесного конфликта начал избивать ранее незнакомого 16-летнего подростка, нанося ему удары руками и ногами по голове и туловищу. "Преступный умысел на убийство злоумышленник не смог довести до конца, так как прохожие вмешались в конфликт и пресекли его противоправные действия. С полученными повреждениями подросток доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с причинением телесных повреждений несовершеннолетнему, сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250410/napadenie-2010572057.html

https://ria.ru/20250409/podrostok-2010231468.html

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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область