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"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 13.04.2025
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23:24 13.04.2025 (обновлено: 23:25 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/rossiya-2011056109.html
"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о России
"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 13.04.2025
"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о России
Россия не стремится захватить Европу, наступило время наладить с ней отношения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T23:24:00+03:00
2025-04-13T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия не стремится захватить Европу, наступило время наладить с ней отношения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу. Россия не заинтересована во вторжении в Европу. Пришло время заключить мир!" — написал он.В марте глава евродипломатии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.Французский лидер Эммануэль Макрон в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html
https://ria.ru/20250413/rossiya-2011015436.html
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в мире, европа, россия
В мире, Европа, Россия
"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о России

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал наладить отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия не стремится захватить Европу, наступило время наладить с ней отношения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу. Россия не заинтересована во вторжении в Европу. Пришло время заключить мир!" — написал он.
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В марте глава евродипломатии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.
Французский лидер Эммануэль Макрон в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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