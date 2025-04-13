https://ria.ru/20250413/rossija-2010991986.html

Россию не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена

Россию не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена - РИА Новости, 13.04.2025

Россию не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена

Австрия третий год подряд не пригласила Россию на официальные мероприятия по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен, заявил посол в РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T13:26:00+03:00

2025-04-13T13:26:00+03:00

2025-04-13T14:22:00+03:00

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ВЕНА, 13 апр — РИА Новости. Австрия третий год подряд не пригласила Россию на официальные мероприятия по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен, заявил посол в Вене Дмитрий Любинский."С момента начала СВО официальные контакты сведены к минимуму. Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают. Это в полной мере относится и к мемориальным мероприятиям в этом году. <…> Третий год подряд мы не будем присутствовать на годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен в той части, когда будут проходить официальные мероприятия", — сказал он.Любинский при этом уточнил, что диппредставительство организует свои памятные мероприятия, которые привлекают большое внимание.Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В этой системе лагерей зверски замучили 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947-го на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.

https://ria.ru/20250127/osvobozhdenie-1995659322.html

https://ria.ru/20250406/pobeda-2009631406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вена, маутхаузен