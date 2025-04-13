Россию не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена
Австрия не допустила Россию к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена
Памятный знак мемориала "Маутхаузен". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 апр — РИА Новости. Австрия третий год подряд не пригласила Россию на официальные мероприятия по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен, заявил посол в Вене Дмитрий Любинский.
"С момента начала СВО официальные контакты сведены к минимуму. Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают. Это в полной мере относится и к мемориальным мероприятиям в этом году. <…> Третий год подряд мы не будем присутствовать на годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен в той части, когда будут проходить официальные мероприятия", — сказал он.
Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим
27 января, 13:25
Любинский при этом уточнил, что диппредставительство организует свои памятные мероприятия, которые привлекают большое внимание.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В этой системе лагерей зверски замучили 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.
С 1947-го на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.