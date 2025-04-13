Рейтинг@Mail.ru
В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/rim-2011052303.html
В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские
В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские - РИА Новости, 13.04.2025
В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские
Тринадцать полицейских пострадали в столкновениях с футбольными фанатами в Риме перед столичным дерби между "Лацио" и "Ромой", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:36:00+03:00
2025-04-13T22:36:00+03:00
рим
италия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40878/79/408787904_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_caa73e5afb7fb3a7fa35cdbd19870415.jpg
РИМ, 13 апр - РИА Новости. Тринадцать полицейских пострадали в столкновениях с футбольными фанатами в Риме перед столичным дерби между "Лацио" и "Ромой", сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. По информации газеты Messaggero, стычки с полицейской произошли в районе Олимпийского стадиона за несколько часов до матча, когда около 500 болельщиков "Ромы" пытались прорваться сквозь полицейский кордон к месту сбора оппонентов, болеющих за "Лацио". Против агрессивных фанатов полицейские применили водометы и слезоточивый газ. "В сотрудников правоохранительных органов, которым удалось сдержать ультрас, летели бутылки, камни и другие предметы", - сообщили в полиции. В том же районе группировка "лациале", направлявшаяся к стадиону, напала на полицейских. Против агрессивных фанатов те применили водометы и слезоточивый газ. В ходе стычек повреждены несколько автомобилей и светофор, пишет издание. По словам представителя полиции, полицейские пострадали в обеих стычках.
https://ria.ru/20250312/fanaty-2004639902.html
https://rsport.ria.ru/20250123/futbol-1995095699.html
рим
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40878/79/408787904_195:0:3306:2333_1920x0_80_0_0_79a9e52862fc719fe005400288b0d098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рим, италия, в мире
Рим, Италия, В мире
В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские

Тринадцать полицейских пострадали в столкновениях с футбольными фанатами в Риме

© Andreas SOLARO / AFPИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Andreas SOLARO / AFP
Итальянская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 13 апр - РИА Новости. Тринадцать полицейских пострадали в столкновениях с футбольными фанатами в Риме перед столичным дерби между "Лацио" и "Ромой", сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.
По информации газеты Messaggero, стычки с полицейской произошли в районе Олимпийского стадиона за несколько часов до матча, когда около 500 болельщиков "Ромы" пытались прорваться сквозь полицейский кордон к месту сбора оппонентов, болеющих за "Лацио". Против агрессивных фанатов полицейские применили водометы и слезоточивый газ.
Полиция во время протестов в Буэнос Айресе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Буэнос-Айресе футбольные фанаты начали теснить полицию
12 марта, 23:38
«
"В сотрудников правоохранительных органов, которым удалось сдержать ультрас, летели бутылки, камни и другие предметы", - сообщили в полиции.
В том же районе группировка "лациале", направлявшаяся к стадиону, напала на полицейских. Против агрессивных фанатов те применили водометы и слезоточивый газ. В ходе стычек повреждены несколько автомобилей и светофор, пишет издание.
По словам представителя полиции, полицейские пострадали в обеих стычках.
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Риме фанаты "Лацио" напали на болельщиков "Реал Сосьедад" с ножами
23 января, 11:14
 
РимИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала