https://ria.ru/20250413/rim-2011052303.html

В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские

В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские - РИА Новости, 13.04.2025

В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские

Тринадцать полицейских пострадали в столкновениях с футбольными фанатами в Риме перед столичным дерби между "Лацио" и "Ромой", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T22:36:00+03:00

2025-04-13T22:36:00+03:00

2025-04-13T22:36:00+03:00

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РИМ, 13 апр - РИА Новости. Тринадцать полицейских пострадали в столкновениях с футбольными фанатами в Риме перед столичным дерби между "Лацио" и "Ромой", сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. По информации газеты Messaggero, стычки с полицейской произошли в районе Олимпийского стадиона за несколько часов до матча, когда около 500 болельщиков "Ромы" пытались прорваться сквозь полицейский кордон к месту сбора оппонентов, болеющих за "Лацио". Против агрессивных фанатов полицейские применили водометы и слезоточивый газ. "В сотрудников правоохранительных органов, которым удалось сдержать ультрас, летели бутылки, камни и другие предметы", - сообщили в полиции. В том же районе группировка "лациале", направлявшаяся к стадиону, напала на полицейских. Против агрессивных фанатов те применили водометы и слезоточивый газ. В ходе стычек повреждены несколько автомобилей и светофор, пишет издание. По словам представителя полиции, полицейские пострадали в обеих стычках.

https://ria.ru/20250312/fanaty-2004639902.html

https://rsport.ria.ru/20250123/futbol-1995095699.html

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