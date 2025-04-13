https://ria.ru/20250413/rezhim-2010975424.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.04.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области утром в воскресенье, он продлился 34 минуты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:36:00+03:00
2025-04-13T10:36:00+03:00
2025-04-13T10:36:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/20/1562092006_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fab0d860a5cf524055e9924404d18472.jpg
ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области утром в воскресенье, он продлился 34 минуты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье в 9.47 мск. Он продлился 34 минуты, его отменили в 10.21. "Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов.
https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010939707.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/20/1562092006_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d26f9b22e4c798f1f42f72dcf2817324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, продлившийся 34 минуты