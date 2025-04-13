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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.04.2025
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10:36 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/rezhim-2010975424.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.04.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области утром в воскресенье, он продлился 34 минуты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:36:00+03:00
2025-04-13T10:36:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области утром в воскресенье, он продлился 34 минуты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье в 9.47 мск. Он продлился 34 минуты, его отменили в 10.21. "Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов.
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липецкая область
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, продлившийся 34 минуты

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области утром в воскресенье, он продлился 34 минуты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье в 9.47 мск. Он продлился 34 минуты, его отменили в 10.21.
"Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов.
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