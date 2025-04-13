https://ria.ru/20250413/rezhim-2010975424.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.04.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области утром в воскресенье, он продлился 34 минуты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:36:00+03:00

2025-04-13T10:36:00+03:00

2025-04-13T10:36:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/20/1562092006_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fab0d860a5cf524055e9924404d18472.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области утром в воскресенье, он продлился 34 минуты, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье в 9.47 мск. Он продлился 34 минуты, его отменили в 10.21. "Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов.

https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010939707.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, игорь артамонов, безопасность