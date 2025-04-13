Суд в Новокузнецке отказался арестовать обвиняемых в деле о рабстве
Суд в Новокузнецке отказал в аресте троих обвиняемых в удерживании в рабстве
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 13 апр – РИА Новости. Суд в Новокузнецке отказался арестовать троих жителей города, которые с 2012 года удерживали в рабстве девятерых человек, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.
В пятницу в ведомстве сообщили, что, по данным следствия, с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в городе Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем.
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Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие.
По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.
"Органами следствия в суд направлялось ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое не было удовлетворено. Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Кустову А.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и собранной доказательственной базе, о причинах вынесения судебного решения, а также принять все предусмотренные законом меры по инициированию его обжалования", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, суд избрал фигурантам запрет определенных действий.
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