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Суд в Новокузнецке отказался арестовать обвиняемых в деле о рабстве - РИА Новости, 13.04.2025
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18:57 13.04.2025 (обновлено: 18:58 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/rabstvo-2011034686.html
Суд в Новокузнецке отказался арестовать обвиняемых в деле о рабстве
Суд в Новокузнецке отказался арестовать обвиняемых в деле о рабстве - РИА Новости, 13.04.2025
Суд в Новокузнецке отказался арестовать обвиняемых в деле о рабстве
Суд в Новокузнецке отказался арестовать троих жителей города, которые с 2012 года удерживали в рабстве девятерых человек, сообщили РИА Новости в следственном... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:57:00+03:00
2025-04-13T18:58:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КЕМЕРОВО, 13 апр – РИА Новости. Суд в Новокузнецке отказался арестовать троих жителей города, которые с 2012 года удерживали в рабстве девятерых человек, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. В пятницу в ведомстве сообщили, что, по данным следствия, с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в городе Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем. Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках. "Органами следствия в суд направлялось ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое не было удовлетворено. Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Кустову А.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и собранной доказательственной базе, о причинах вынесения судебного решения, а также принять все предусмотренные законом меры по инициированию его обжалования", – сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнил РИА Новости информированный источник, суд избрал фигурантам запрет определенных действий.
https://ria.ru/20250406/yakutiya-2009652993.html
https://ria.ru/20250322/rabstvo-2006610788.html
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новокузнецк
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происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Суд в Новокузнецке отказался арестовать обвиняемых в деле о рабстве

Суд в Новокузнецке отказал в аресте троих обвиняемых в удерживании в рабстве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КЕМЕРОВО, 13 апр – РИА Новости. Суд в Новокузнецке отказался арестовать троих жителей города, которые с 2012 года удерживали в рабстве девятерых человек, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.
В пятницу в ведомстве сообщили, что, по данным следствия, с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в городе Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем.
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Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В помещении гаражного бокса были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие.
По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.
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"Органами следствия в суд направлялось ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое не было удовлетворено. Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Кустову А.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и собранной доказательственной базе, о причинах вынесения судебного решения, а также принять все предусмотренные законом меры по инициированию его обжалования", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, суд избрал фигурантам запрет определенных действий.
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ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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