Жертвы современного рабства в Британии боятся депортаций, пишут СМИ
Guardian: жертвы рабства в Британии боятся обращаться к властям из-за депортаций
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иностранцы, ставшие жертвами современного рабства, не хотят обращаться за помощью к британским властям, поскольку боятся депортаций после взаимодействия с ними на фоне отправки домой тысяч просителей подобной помощи, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование британского института международного и сравнительного права и Фонда по борьбе с торговлей людьми Оксфордского университета.
Издание цитирует данные министерства внутренних дел Великобритании о свободе информации, согласно которым с января 2020 года по сентябрь 2024 года в Албанию и Вьетнам, из которых приезжает большое число жертв торговли людьми, было добровольно и принудительно возвращено 2427 человек, обратившихся в национальный консультативный механизм (NRM) для помощи потенциальным жертвам современного рабства.
«
"Почти шесть тысяч жертв торговли людьми отказались от поддержки NRM для жертв современного рабства в прошлом году", - пишет издание.
Исследователи обнаружили ряд причин, среди которых страх перед работорговцами, получение поддержки в другом месте, желание оставить опыт рабства в прошлом и нежелание взаимодействовать с властями Великобритании.
Как отмечает глава отдела влияния политики центра политики по вопросам современного рабства и прав человека Лиз Уильямс, пострадавшие от работорговли боятся властей и не доверяют системе, которая должна была бы их поддерживать.
Адвокат, специализирующийся на делах детей мигрантов и беженцев, Эсме Мадилл отметила, что на нынешнем этапе правительство Великобритании отталкивается от того, что пострадавших от торговли людьми можно безопасно вернуть в их страны, например, в Албанию, из-за чего они снова становятся жертвами.
Премьер Британии отказался выплачивать репарации за работорговлю
24 октября 2024, 04:54