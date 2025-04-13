https://ria.ru/20250413/rab-2010998767.html

Жертвы современного рабства в Британии боятся депортаций, пишут СМИ

Жертвы современного рабства в Британии боятся депортаций, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2025

Жертвы современного рабства в Британии боятся депортаций, пишут СМИ

Иностранцы, ставшие жертвами современного рабства, не хотят обращаться за помощью к британским властям, поскольку боятся депортаций после взаимодействия с ними... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:33:00+03:00

2025-04-13T14:33:00+03:00

2025-04-13T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иностранцы, ставшие жертвами современного рабства, не хотят обращаться за помощью к британским властям, поскольку боятся депортаций после взаимодействия с ними на фоне отправки домой тысяч просителей подобной помощи, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование британского института международного и сравнительного права и Фонда по борьбе с торговлей людьми Оксфордского университета. Издание цитирует данные министерства внутренних дел Великобритании о свободе информации, согласно которым с января 2020 года по сентябрь 2024 года в Албанию и Вьетнам, из которых приезжает большое число жертв торговли людьми, было добровольно и принудительно возвращено 2427 человек, обратившихся в национальный консультативный механизм (NRM) для помощи потенциальным жертвам современного рабства. "Почти шесть тысяч жертв торговли людьми отказались от поддержки NRM для жертв современного рабства в прошлом году", - пишет издание. Исследователи обнаружили ряд причин, среди которых страх перед работорговцами, получение поддержки в другом месте, желание оставить опыт рабства в прошлом и нежелание взаимодействовать с властями Великобритании. Как отмечает глава отдела влияния политики центра политики по вопросам современного рабства и прав человека Лиз Уильямс, пострадавшие от работорговли боятся властей и не доверяют системе, которая должна была бы их поддерживать. Адвокат, специализирующийся на делах детей мигрантов и беженцев, Эсме Мадилл отметила, что на нынешнем этапе правительство Великобритании отталкивается от того, что пострадавших от торговли людьми можно безопасно вернуть в их страны, например, в Албанию, из-за чего они снова становятся жертвами.

https://ria.ru/20250322/rabstvo-2006610788.html

https://ria.ru/20241024/britaniya-1979708122.html

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в мире, великобритания, албания, вьетнам, оксфордский университет