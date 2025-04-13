https://ria.ru/20250413/pvo-2010983443.html

Российские силы ПВО сбили самолет F-16

Российские силы ПВО сбили самолет F-16 - РИА Новости, 13.04.2025

Российские силы ПВО сбили самолет F-16

Российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:06:00+03:00

2025-04-13T12:06:00+03:00

2025-04-13T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский самолет F-16 ВВС Украины, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250413/minoborony-2010963144.html

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2025

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россия, украина, вооруженные силы украины, f-16