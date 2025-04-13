https://ria.ru/20250413/putin-2010993342.html
Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов
Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов - РИА Новости, 13.04.2025
Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов, проведет совещание с правительством и Советом безопасности,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:44:00+03:00
2025-04-13T13:44:00+03:00
2025-04-13T13:54:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов, проведет совещание с правительством и Советом безопасности, также в графике главы государства региональные поездки и международные контакты, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."На неделе в президентском плане вопросы благоустройства городов. Задача была поставлена и в послании Федеральному собранию… В графике президента региональные поездки… Также президент проведет совещания с правительством, членами Совета безопасности. Есть в президентском графике на неделю и международные контакты", - говорится в программе.Фрагмент программы опубликован в Telegram-канале ее автора Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250413/peskov-2010979724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов
Путин займется вопросами благоустройства городов, проведет совещание с Совбезом