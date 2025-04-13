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"Ввели санкции против Путина": в Британии заметили пугающую закономерность - РИА Новости, 13.04.2025
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00:50 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/putin-2010949941.html
"Ввели санкции против Путина": в Британии заметили пугающую закономерность
"Ввели санкции против Путина": в Британии заметили пугающую закономерность - РИА Новости, 13.04.2025
"Ввели санкции против Путина": в Британии заметили пугающую закономерность
Большинство западных лидеров, которые ввели санкции против России в 2022 году, с тех пор ушли в отставку, пишет британское издание The Guardian. РИА Новости, 13.04.2025
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москва
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Большинство западных лидеров, которые ввели санкции против России в 2022 году, с тех пор ушли в отставку, пишет британское издание The Guardian."Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина. Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности", — говорится в материале.Позиция Запада не смогла даже действия России на Украине, хотя текущие экономические меры против Москвы входят в число самых суровых и контрпродуктивных, возможно, за все время, пишет The Guardian."По крайней мере, отчасти причиной этого стал резкий рост цен на энергоносители — рана, нанесенная Западом себе наравне с тарифами Трампа", — говорится в материале.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС утвердил 16 пакетов санкций против России и уже работает над новыми ограничениями.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250411/putin-2010806383.html
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россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
"Ввели санкции против Путина": в Британии заметили пугающую закономерность

Guardian: многие западные лидеры потеряли должность, введя санкции против России

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Большинство западных лидеров, которые ввели санкции против России в 2022 году, с тех пор ушли в отставку, пишет британское издание The Guardian.
"Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина. Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности", — говорится в материале.
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Позиция Запада не смогла даже действия России на Украине, хотя текущие экономические меры против Москвы входят в число самых суровых и контрпродуктивных, возможно, за все время, пишет The Guardian.
"По крайней мере, отчасти причиной этого стал резкий рост цен на энергоносители — рана, нанесенная Западом себе наравне с тарифами Трампа", — говорится в материале.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС утвердил 16 пакетов санкций против России и уже работает над новыми ограничениями.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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