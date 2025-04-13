https://ria.ru/20250413/pushkov-2011006032.html

Пушков прокомментировал овации Трампу на матче UFC во Флориде

Пушков прокомментировал овации Трампу на матче UFC во Флориде - РИА Новости, 13.04.2025

Пушков прокомментировал овации Трампу на матче UFC во Флориде

Президент США Дональд Трамп по-прежнему популярен, хотя у него нет явных достижений за первые 100 дней власти, поделился мнением в своем Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T16:03:00+03:00

2025-04-13T16:03:00+03:00

2025-04-13T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему популярен, хотя у него нет явных достижений за первые 100 дней власти, поделился мнением в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. "Гигантская толпа, устроившая стоячую овацию президенту США, приветствует Дональда Трампа во время его появления во Флориде на матче UFC (Aбсолютного бойцовского чемпионата). Комментаторы кричат, что Трамп - рок-звезда американской политической сцены. Эта овация десятков тысяч человек стала ответом на акции протеста против Трампа, организованные демократами и прокатившиеся недавно по 50 штатам страны. Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью", - написал Пушков.

https://ria.ru/20250413/tramp-2011003237.html

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в мире, сша, флорида, алексей пушков, дональд трамп, ufc