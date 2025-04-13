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Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 13.04.2025 (обновлено: 19:45 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/pushilin-2011036731.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Российские войска продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:14:00+03:00
2025-04-13T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские войска продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.&quot;Константиновское направление — мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом западнее Александрополя и Пантелеймоновки&quot;, — отметил он.Ранее, в начале апреля, глава региона заявлял, что ВС России после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя.Кроме того, в понедельник Пушилин рассказал, что ВСУ безуспешно пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска. Он отметил, что российские подразделения ведут наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях.Тринадцатого апреля Минобороны также сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Елизаветовка.
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010908744.html
https://ria.ru/20250413/spetsoperatsiya-2011002480.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Пушилин: ВС России продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские войска продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"Константиновское направление — мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом западнее Александрополя и Пантелеймоновки", — отметил он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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Вчера, 08:00
Ранее, в начале апреля, глава региона заявлял, что ВС России после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя.

Об освобождении населенного пункта Улаклы Минобороны сообщило 23 февраля. Это село находится в шести километрах к западу от Курахово, контроль над ним позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.

Кроме того, в понедельник Пушилин рассказал, что ВСУ безуспешно пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска. Он отметил, что российские подразделения ведут наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях.
Тринадцатого апреля Минобороны также сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Елизаветовка.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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