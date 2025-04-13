https://ria.ru/20250413/pushilin-2011036731.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 13.04.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Российские войска продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:14:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские войска продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Константиновское направление — мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом западнее Александрополя и Пантелеймоновки", — отметил он.Ранее, в начале апреля, глава региона заявлял, что ВС России после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя.Кроме того, в понедельник Пушилин рассказал, что ВСУ безуспешно пытаются сдерживать продвижение российской армии в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска. Он отметил, что российские подразделения ведут наступление на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях.Тринадцатого апреля Минобороны также сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Елизаветовка.

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010908744.html

https://ria.ru/20250413/spetsoperatsiya-2011002480.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия