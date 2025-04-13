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Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем - РИА Новости, 13.04.2025
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Религия
 
09:48 13.04.2025 (обновлено: 11:59 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/prazdnik-2010968724.html
Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем
Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем - РИА Новости, 13.04.2025
Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с церковным праздником Вербное воскресенье в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:48:00+03:00
2025-04-13T11:59:00+03:00
религия
иерусалим
иисус христос
вячеслав володин
госдума рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с церковным праздником Вербное воскресенье в своем Telegram-канале.В Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. Он повествует о том, как незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим к празднованию иудейской Пасхи: люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой земле независимость. Встречавшие устлали пальмовыми ветвями и одеждами дорогу, по которой Иисус Христос въехал в город. В Иерусалиме через считанные дни после этих событий разочарованная толпа, подогреваемая иудейскими священниками, будет просить власти казнить Иисуса Христа. В напоминание о событии входа Господа в Иерусалим в Русской церкви есть традиция приносить в храм и освящать ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. "Уже сегодня, по прогнозам синоптиков, весна вернётся в столицу. Они говорят, что на следующей неделе могут зацвести ольха, клён и орешник. Возвращение весны совпало с Вербным воскресеньем. Верба известна тем, что имеет способность оживать даже после самых суровых зим. Всех поздравляю с Вербным воскресеньем!" - написал он. По словам Володина, "жизнь полна противоречий", с которыми люди сталкиваются каждый день. Он отметил, что данные противоречия "делают нас сильнее и мудрее". "Пусть вернувшаяся весна принесёт в нашу жизнь теплоту, новые надежды, ожидания и перспективы, доброту и веру в лучшее", - подчеркнул председатель ГД.
https://ria.ru/20250413/prazdnik-1863575883.html
https://ria.ru/20250412/voskresene-2010743992.html
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иерусалим, иисус христос, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь
Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем

Володин поздравил россиян с церковным праздником Вербное воскресенье

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИкона "Вход Господень в Иерусалим"
Икона Вход Господень в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Икона "Вход Господень в Иерусалим" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с церковным праздником Вербное воскресенье в своем Telegram-канале.
В Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. Он повествует о том, как незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим к празднованию иудейской Пасхи: люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой земле независимость. Встречавшие устлали пальмовыми ветвями и одеждами дорогу, по которой Иисус Христос въехал в город. В Иерусалиме через считанные дни после этих событий разочарованная толпа, подогреваемая иудейскими священниками, будет просить власти казнить Иисуса Христа. В напоминание о событии входа Господа в Иерусалим в Русской церкви есть традиция приносить в храм и освящать ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье.
Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Вербное воскресенье в 2025 году: дата, суть и традиции праздника
Вчера, 12:57
"Уже сегодня, по прогнозам синоптиков, весна вернётся в столицу. Они говорят, что на следующей неделе могут зацвести ольха, клён и орешник. Возвращение весны совпало с Вербным воскресеньем. Верба известна тем, что имеет способность оживать даже после самых суровых зим. Всех поздравляю с Вербным воскресеньем!" - написал он.
По словам Володина, "жизнь полна противоречий", с которыми люди сталкиваются каждый день. Он отметил, что данные противоречия "делают нас сильнее и мудрее".
"Пусть вернувшаяся весна принесёт в нашу жизнь теплоту, новые надежды, ожидания и перспективы, доброту и веру в лучшее", - подчеркнул председатель ГД.
Празднование Вербного Воскресенья в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Вербное воскресенье: что категорически нельзя делать с освященной вербой
12 апреля, 10:00
 
РелигияИерусалимИисус ХристосВячеслав ВолодинГосдума РФРусская православная церковь
 
 
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