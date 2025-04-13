https://ria.ru/20250413/prazdnik-2010968724.html

Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем

Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем - РИА Новости, 13.04.2025

Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с церковным праздником Вербное воскресенье в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:48:00+03:00

2025-04-13T09:48:00+03:00

2025-04-13T11:59:00+03:00

религия

иерусалим

иисус христос

вячеслав володин

госдума рф

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010982488_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d917dc085aa4c6017cb2cca7e222f98.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с церковным праздником Вербное воскресенье в своем Telegram-канале.В Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. Он повествует о том, как незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим к празднованию иудейской Пасхи: люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой земле независимость. Встречавшие устлали пальмовыми ветвями и одеждами дорогу, по которой Иисус Христос въехал в город. В Иерусалиме через считанные дни после этих событий разочарованная толпа, подогреваемая иудейскими священниками, будет просить власти казнить Иисуса Христа. В напоминание о событии входа Господа в Иерусалим в Русской церкви есть традиция приносить в храм и освящать ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. "Уже сегодня, по прогнозам синоптиков, весна вернётся в столицу. Они говорят, что на следующей неделе могут зацвести ольха, клён и орешник. Возвращение весны совпало с Вербным воскресеньем. Верба известна тем, что имеет способность оживать даже после самых суровых зим. Всех поздравляю с Вербным воскресеньем!" - написал он. По словам Володина, "жизнь полна противоречий", с которыми люди сталкиваются каждый день. Он отметил, что данные противоречия "делают нас сильнее и мудрее". "Пусть вернувшаяся весна принесёт в нашу жизнь теплоту, новые надежды, ожидания и перспективы, доброту и веру в лучшее", - подчеркнул председатель ГД.

https://ria.ru/20250413/prazdnik-1863575883.html

https://ria.ru/20250412/voskresene-2010743992.html

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иерусалим, иисус христос, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь