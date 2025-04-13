Володин поздравил россиян с Вербным воскресеньем
Володин поздравил россиян с церковным праздником Вербное воскресенье
Икона "Вход Господень в Иерусалим" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с церковным праздником Вербное воскресенье в своем Telegram-канале.
В Русской православной церкви отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12 главных церковных праздников. Он повествует о том, как незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим к празднованию иудейской Пасхи: люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой земле независимость. Встречавшие устлали пальмовыми ветвями и одеждами дорогу, по которой Иисус Христос въехал в город. В Иерусалиме через считанные дни после этих событий разочарованная толпа, подогреваемая иудейскими священниками, будет просить власти казнить Иисуса Христа. В напоминание о событии входа Господа в Иерусалим в Русской церкви есть традиция приносить в храм и освящать ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье.
"Уже сегодня, по прогнозам синоптиков, весна вернётся в столицу. Они говорят, что на следующей неделе могут зацвести ольха, клён и орешник. Возвращение весны совпало с Вербным воскресеньем. Верба известна тем, что имеет способность оживать даже после самых суровых зим. Всех поздравляю с Вербным воскресеньем!" - написал он.
По словам Володина, "жизнь полна противоречий", с которыми люди сталкиваются каждый день. Он отметил, что данные противоречия "делают нас сильнее и мудрее".
"Пусть вернувшаяся весна принесёт в нашу жизнь теплоту, новые надежды, ожидания и перспективы, доброту и веру в лучшее", - подчеркнул председатель ГД.