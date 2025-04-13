https://ria.ru/20250413/pravila-2010313834.html

"В правилах такого нет". Главное заблуждение об освященной вербе

"В правилах такого нет". Главное заблуждение об освященной вербе - РИА Новости, 13.04.2025

"В правилах такого нет". Главное заблуждение об освященной вербе

У православных наступило Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи люди приходят в храмы, чтобы освятить вербу. Обряд так популярен, что совершают его даже... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:05:00+03:00

религия

иерусалим

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи люди приходят в храмы, чтобы освятить вербу. Обряд так популярен, что совершают его даже невоцерковленные. Но далеко не все знают, что потом делать с ветками.Страху вопрекиУ многих праздников есть особые символы. Голубь — у Благовещения, яблоки, орехи и мед — у летних Спасов, ель — у Рождества. А в преддверии Пасхи в храмах все чаще можно увидеть людей с веточками вербы.Она — символ торжества, которое верующие отмечают ровно за неделю до Воскресения Христова. И, по словам некоторых священнослужителей, на службу праздника Входа Господня в Иерусалим (так в церковном календаре называется Вербное воскресенье) приходит гораздо больше людей, чем на пасхальную.Еще накануне, вечером в субботу, прихожане несут в храм букетики вербы. Во время всенощного бдения священник читает особую молитву и окропляет ветки святой водой. Тем, у кого их с собой не оказалось, раздают прямо в храме.Трудно представить, но каких-нибудь полвека назад достать несколько ивовых прутиков с мохнатыми почками было очень трудно. Сперва их нужно было срезать. Главное — незаметно: увидь такое "добродетели", сразу бы сообщили "куда следует". Затем ветки оборачивали газетой — тоже от лишних глаз. И с таким "кульком" шли в церковь.Но даже в годы атеистической пропаганды православные соблюдали эту традицию. Возможно, потому, что Вербное воскресенье — один из самых "народных" религиозных праздников. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда тема веры перестала быть запретной.Русская пальмаОбычай освящать ветки вербы очень древний. Точно не известно, когда он появился. Ясно одно: корни следует искать в евангельском сюжете о входе Иисуса Христа в Иерусалим. За пять дней до наступления праздника иудейской Пасхи он повелел ученикам привести к нему "ослицу и молодого осла"."И положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: "Осанна (хвалебный возглас, в дословном переводе означает "Спаси нас!" — Прим. ред.) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — повествует евангелист Матфей.Срезанные ветви были пальмовыми, поскольку именно эти деревья росли в библейских местах. Христу устлали ими путь неспроста — так по древнему обычаю встречали царей после победы в битве.Церковь переняла обычай. До сих пор в странах с мягким климатом освящают именно пальмовые ветки. Отсюда католическое название Входа Господня в Иерусалим — Пальмовое воскресенье.А в славянском языке этот день назывался "неделей ваий", то есть веток. Поскольку пальмы в русских широтах не растут, а зелень пока не распустилась, символом праздника и стала верба — только она зацветает так рано.Ошибки не будетОднако многих верующих волнует другой, более практичный вопрос: что делать с уже освященными ветками? Не выбрасывать же — рука не поднимется.До революции их попросту сжигали — благо печка была в каждом доме. В наши дни в храмах делают то же самое: вербу, как и записки о поминовении, предают огню.Есть и другая традиция — ставить освященные веточки в вазу. Одни хранят их до Пасхи, другие — в течение всего года, до следующего Воскресения Христова. Верба, в отличие от пальмы, совсем не вянет.Кроме того, веточку можно потом посадить. Лучше всего — на собственном дачном участке. Впрочем, отмечают священнослужители, единого принципа в вопросе утилизации нет. Православные стараются подходить к этому с благоговением.Если человеку не хочется выбрасывать освященную вербу, на то его воля. Но и богохульства не будет, отправь он ветки в ведро. Церковными правилами это никак не прописано.

https://ria.ru/20250405/nakhodka-2009176686.html

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение