Рейтинг@Mail.ru
"В правилах такого нет". Главное заблуждение об освященной вербе - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 13.04.2025 (обновлено: 08:05 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/pravila-2010313834.html
"В правилах такого нет". Главное заблуждение об освященной вербе
"В правилах такого нет". Главное заблуждение об освященной вербе - РИА Новости, 13.04.2025
"В правилах такого нет". Главное заблуждение об освященной вербе
У православных наступило Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи люди приходят в храмы, чтобы освятить вербу. Обряд так популярен, что совершают его даже... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:00:00+03:00
2025-04-13T08:05:00+03:00
религия
иерусалим
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155288/07/1552880781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_354518640e8543170d2b49c4b6b7ac32.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи люди приходят в храмы, чтобы освятить вербу. Обряд так популярен, что совершают его даже невоцерковленные. Но далеко не все знают, что потом делать с ветками.Страху вопрекиУ многих праздников есть особые символы. Голубь — у Благовещения, яблоки, орехи и мед — у летних Спасов, ель — у Рождества. А в преддверии Пасхи в храмах все чаще можно увидеть людей с веточками вербы.Она — символ торжества, которое верующие отмечают ровно за неделю до Воскресения Христова. И, по словам некоторых священнослужителей, на службу праздника Входа Господня в Иерусалим (так в церковном календаре называется Вербное воскресенье) приходит гораздо больше людей, чем на пасхальную.Еще накануне, вечером в субботу, прихожане несут в храм букетики вербы. Во время всенощного бдения священник читает особую молитву и окропляет ветки святой водой. Тем, у кого их с собой не оказалось, раздают прямо в храме.Трудно представить, но каких-нибудь полвека назад достать несколько ивовых прутиков с мохнатыми почками было очень трудно. Сперва их нужно было срезать. Главное — незаметно: увидь такое "добродетели", сразу бы сообщили "куда следует". Затем ветки оборачивали газетой — тоже от лишних глаз. И с таким "кульком" шли в церковь.Но даже в годы атеистической пропаганды православные соблюдали эту традицию. Возможно, потому, что Вербное воскресенье — один из самых "народных" религиозных праздников. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда тема веры перестала быть запретной.Русская пальмаОбычай освящать ветки вербы очень древний. Точно не известно, когда он появился. Ясно одно: корни следует искать в евангельском сюжете о входе Иисуса Христа в Иерусалим. За пять дней до наступления праздника иудейской Пасхи он повелел ученикам привести к нему "ослицу и молодого осла"."И положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: "Осанна (хвалебный возглас, в дословном переводе означает "Спаси нас!" — Прим. ред.) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — повествует евангелист Матфей.Срезанные ветви были пальмовыми, поскольку именно эти деревья росли в библейских местах. Христу устлали ими путь неспроста — так по древнему обычаю встречали царей после победы в битве.Церковь переняла обычай. До сих пор в странах с мягким климатом освящают именно пальмовые ветки. Отсюда католическое название Входа Господня в Иерусалим — Пальмовое воскресенье.А в славянском языке этот день назывался "неделей ваий", то есть веток. Поскольку пальмы в русских широтах не растут, а зелень пока не распустилась, символом праздника и стала верба — только она зацветает так рано.Ошибки не будетОднако многих верующих волнует другой, более практичный вопрос: что делать с уже освященными ветками? Не выбрасывать же — рука не поднимется.До революции их попросту сжигали — благо печка была в каждом доме. В наши дни в храмах делают то же самое: вербу, как и записки о поминовении, предают огню.Есть и другая традиция — ставить освященные веточки в вазу. Одни хранят их до Пасхи, другие — в течение всего года, до следующего Воскресения Христова. Верба, в отличие от пальмы, совсем не вянет.Кроме того, веточку можно потом посадить. Лучше всего — на собственном дачном участке. Впрочем, отмечают священнослужители, единого принципа в вопросе утилизации нет. Православные стараются подходить к этому с благоговением.Если человеку не хочется выбрасывать освященную вербу, на то его воля. Но и богохульства не будет, отправь он ветки в ведро. Церковными правилами это никак не прописано.
https://ria.ru/20250405/nakhodka-2009176686.html
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155288/07/1552880781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ab90c79a3c8b1b34070c8e0c12ffe91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иерусалим, Аналитика - Религия и мировоззрение
"В правилах такого нет". Главное заблуждение об освященной вербе

Православные отмечают Вербное воскресенье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа вербы на общегородской ярмарке на центральной площади
Продажа вербы на общегородской ярмарке на центральной площади - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Продажа вербы на общегородской ярмарке на центральной площади
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи люди приходят в храмы, чтобы освятить вербу. Обряд так популярен, что совершают его даже невоцерковленные. Но далеко не все знают, что потом делать с ветками.

Страху вопреки

У многих праздников есть особые символы. Голубь — у Благовещения, яблоки, орехи и мед — у летних Спасов, ель — у Рождества. А в преддверии Пасхи в храмах все чаще можно увидеть людей с веточками вербы.
Она — символ торжества, которое верующие отмечают ровно за неделю до Воскресения Христова. И, по словам некоторых священнослужителей, на службу праздника Входа Господня в Иерусалим (так в церковном календаре называется Вербное воскресенье) приходит гораздо больше людей, чем на пасхальную.
Еще накануне, вечером в субботу, прихожане несут в храм букетики вербы. Во время всенощного бдения священник читает особую молитву и окропляет ветки святой водой. Тем, у кого их с собой не оказалось, раздают прямо в храме.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОсвящение вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Освящение вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Освящение вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Трудно представить, но каких-нибудь полвека назад достать несколько ивовых прутиков с мохнатыми почками было очень трудно. Сперва их нужно было срезать. Главное — незаметно: увидь такое "добродетели", сразу бы сообщили "куда следует". Затем ветки оборачивали газетой — тоже от лишних глаз. И с таким "кульком" шли в церковь.
Но даже в годы атеистической пропаганды православные соблюдали эту традицию. Возможно, потому, что Вербное воскресенье — один из самых "народных" религиозных праздников. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда тема веры перестала быть запретной.

Русская пальма

Обычай освящать ветки вербы очень древний. Точно не известно, когда он появился. Ясно одно: корни следует искать в евангельском сюжете о входе Иисуса Христа в Иерусалим. За пять дней до наступления праздника иудейской Пасхи он повелел ученикам привести к нему "ослицу и молодого осла".
© Ольга ХрульВербное воскресенье в католической церкви, архивное фото
Вербное воскресенье в католической церкви, архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Ольга Хруль
Вербное воскресенье в католической церкви, архивное фото
"И положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: "Осанна (хвалебный возглас, в дословном переводе означает "Спаси нас!" — Прим. ред.) Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — повествует евангелист Матфей.
Срезанные ветви были пальмовыми, поскольку именно эти деревья росли в библейских местах. Христу устлали ими путь неспроста — так по древнему обычаю встречали царей после победы в битве.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВербное воскресенье в регионах России
Вербное воскресенье в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вербное воскресенье в регионах России
Церковь переняла обычай. До сих пор в странах с мягким климатом освящают именно пальмовые ветки. Отсюда католическое название Входа Господня в Иерусалим — Пальмовое воскресенье.
А в славянском языке этот день назывался "неделей ваий", то есть веток. Поскольку пальмы в русских широтах не растут, а зелень пока не распустилась, символом праздника и стала верба — только она зацветает так рано.

Ошибки не будет

Однако многих верующих волнует другой, более практичный вопрос: что делать с уже освященными ветками? Не выбрасывать же — рука не поднимется.
До революции их попросту сжигали — благо печка была в каждом доме. В наши дни в храмах делают то же самое: вербу, как и записки о поминовении, предают огню.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербы - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербу
Есть и другая традиция — ставить освященные веточки в вазу. Одни хранят их до Пасхи, другие — в течение всего года, до следующего Воскресения Христова. Верба, в отличие от пальмы, совсем не вянет.
Кроме того, веточку можно потом посадить. Лучше всего — на собственном дачном участке. Впрочем, отмечают священнослужители, единого принципа в вопросе утилизации нет. Православные стараются подходить к этому с благоговением.
Если человеку не хочется выбрасывать освященную вербу, на то его воля. Но и богохульства не будет, отправь он ветки в ведро. Церковными правилами это никак не прописано.
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых
5 апреля, 08:00
 
РелигияИерусалимАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала