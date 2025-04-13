Экс-глава Суджанского района рассказал о подготовке к операции "Поток"
При подготовке к операции "Поток" было замаскировано несколько входов в трубу
© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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КУРСК, 13 апр - РИА Новости. При подготовке к проведению операции "Поток" для освобождения захваченной ВСУ курской Суджи было сделано и замаскировано несколько входов в обустроенную как подземный ход трубу газопровода, рассказал РИА Новости военнослужащий бригады "Ветераны", экс-глава Суджанского района Александр Богачев.
Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
"Входов было у нас несколько, это один и еще чуть дальше, в 2,5 километра в сторону противника, в сторону Суджанского района. Еще один вход там оборудовали, тоже в лесополке (лесополосе - ред.), ну, естественно, чтобы замаскировать, чтобы противник не мог увидеть", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что бойцы спускались в газовую трубу на границе двух районов Курской области - Большесолдатского и Суджанского.
"Вход был у нас в районе, так называемый населенный пункт Новосотницкий, это Большесолдатский район, ну, можно сказать, рядом с этим населенным пунктом. А вообще это граница двух районов, Большесолдатский и Сужанский. Вот на границе этих двух районов и делали, так сказать, вход", - рассказал Богачев.
Отмечается, что выходы проделывались и маскировались вблизи лесополосы, чтобы противник не смог их зафиксировать.
"А выход уже был у нас, был запланирован немножко дальше... Был у нас на железной дороге, на двух сторонах железной дороги, она свою особенность имела. Опять же, на двух сторонах этой железной дороги проходили лесополки (лесополосы - ред.), в них мы делали выходы. Это, можно сказать, между населенным пунктом города Суджа и деревней Кубаткин... и там делали выход", - добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.