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Экс-глава Суджанского района рассказал о подготовке к операции "Поток" - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/potok-2011053865.html
Экс-глава Суджанского района рассказал о подготовке к операции "Поток"
Экс-глава Суджанского района рассказал о подготовке к операции "Поток" - РИА Новости, 13.04.2025
Экс-глава Суджанского района рассказал о подготовке к операции "Поток"
При подготовке к проведению операции "Поток" для освобождения захваченной ВСУ курской Суджи было сделано и замаскировано несколько входов в обустроенную как... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:48:00+03:00
2025-04-13T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 13 апр - РИА Новости. При подготовке к проведению операции "Поток" для освобождения захваченной ВСУ курской Суджи было сделано и замаскировано несколько входов в обустроенную как подземный ход трубу газопровода, рассказал РИА Новости военнослужащий бригады "Ветераны", экс-глава Суджанского района Александр Богачев. Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. "Входов было у нас несколько, это один и еще чуть дальше, в 2,5 километра в сторону противника, в сторону Суджанского района. Еще один вход там оборудовали, тоже в лесополке (лесополосе - ред.), ну, естественно, чтобы замаскировать, чтобы противник не мог увидеть", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что бойцы спускались в газовую трубу на границе двух районов Курской области - Большесолдатского и Суджанского. "Вход был у нас в районе, так называемый населенный пункт Новосотницкий, это Большесолдатский район, ну, можно сказать, рядом с этим населенным пунктом. А вообще это граница двух районов, Большесолдатский и Сужанский. Вот на границе этих двух районов и делали, так сказать, вход", - рассказал Богачев. Отмечается, что выходы проделывались и маскировались вблизи лесополосы, чтобы противник не смог их зафиксировать. "А выход уже был у нас, был запланирован немножко дальше... Был у нас на железной дороге, на двух сторонах железной дороги, она свою особенность имела. Опять же, на двух сторонах этой железной дороги проходили лесополки (лесополосы - ред.), в них мы делали выходы. Это, можно сказать, между населенным пунктом города Суджа и деревней Кубаткин... и там делали выход", - добавил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250413/potok-2011022102.html
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курская область, суджа, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ
Экс-глава Суджанского района рассказал о подготовке к операции "Поток"

При подготовке к операции "Поток" было замаскировано несколько входов в трубу

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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КУРСК, 13 апр - РИА Новости. При подготовке к проведению операции "Поток" для освобождения захваченной ВСУ курской Суджи было сделано и замаскировано несколько входов в обустроенную как подземный ход трубу газопровода, рассказал РИА Новости военнослужащий бригады "Ветераны", экс-глава Суджанского района Александр Богачев.
Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
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"Входов было у нас несколько, это один и еще чуть дальше, в 2,5 километра в сторону противника, в сторону Суджанского района. Еще один вход там оборудовали, тоже в лесополке (лесополосе - ред.), ну, естественно, чтобы замаскировать, чтобы противник не мог увидеть", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что бойцы спускались в газовую трубу на границе двух районов Курской области - Большесолдатского и Суджанского.
"Вход был у нас в районе, так называемый населенный пункт Новосотницкий, это Большесолдатский район, ну, можно сказать, рядом с этим населенным пунктом. А вообще это граница двух районов, Большесолдатский и Сужанский. Вот на границе этих двух районов и делали, так сказать, вход", - рассказал Богачев.
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Отмечается, что выходы проделывались и маскировались вблизи лесополосы, чтобы противник не смог их зафиксировать.
"А выход уже был у нас, был запланирован немножко дальше... Был у нас на железной дороге, на двух сторонах железной дороги, она свою особенность имела. Опять же, на двух сторонах этой железной дороги проходили лесополки (лесополосы - ред.), в них мы делали выходы. Это, можно сказать, между населенным пунктом города Суджа и деревней Кубаткин... и там делали выход", - добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФ
 
 
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