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Командир отряда "Ахмат" рассказал подробности операции "Поток" в Судже - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:41 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/potok-2011039037.html
Командир отряда "Ахмат" рассказал подробности операции "Поток" в Судже
Командир отряда "Ахмат" рассказал подробности операции "Поток" в Судже - РИА Новости, 13.04.2025
Командир отряда "Ахмат" рассказал подробности операции "Поток" в Судже
Участвовавшие в операции "Поток" военнослужащие не знали о деталях задания до последнего момента, про заход в трубу им сообщили за четыре часа до операции,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:41:00+03:00
2025-04-13T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
апти алаудинов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 13 апр - РИА Новости. Участвовавшие в операции "Поток" военнослужащие не знали о деталях задания до последнего момента, про заход в трубу им сообщили за четыре часа до операции, рассказал журналистам командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид". Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. "Личный состав не знал, к чему мы готовимся. До них эта информация не доводилась до последнего... Ребята на тот момент еще не знали, что надо сделать. Мы только отбирали среди них тех, кто не страдает клаустрофобией, не страдает астмой, физически более-менее развит, соответственно, проведя жесткий отбор", - рассказал командир с позывным "Аид". По его словам, подготовка проводилась в строжайшей секретности, чтобы информация не попала к врагу. "Приехал Апти Аронович (командир спецназа "Ахмат", генерал-лейтенант Апти Алаудинов - ред.) и провел нам инструктаж и напутственные слова. После этого за часа четыре до выдвижения на позиции и захода в трубу я рассказал ребятам, что надо сделать. Они до последнего не знали. Все абсолютно хладнокровно, как подобает настоящему русскому воину, выслушали задачу и пошли за мной. Самое важное для меня как командира то, что люди, не задавая вопросов, присоединились. Это очень важно", - рассказал "Аид". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250413/potok-2011022102.html
https://ria.ru/20250411/kursk-2010811993.html
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курская область, россия, суджа, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ
Командир отряда "Ахмат" рассказал подробности операции "Поток" в Судже

Участники операции "Поток" в Судже узнали о трубе за четыре часа до захода в нее

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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КУРСК, 13 апр - РИА Новости. Участвовавшие в операции "Поток" военнослужащие не знали о деталях задания до последнего момента, про заход в трубу им сообщили за четыре часа до операции, рассказал журналистам командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".
Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
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В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток"
Вчера, 17:16
"Личный состав не знал, к чему мы готовимся. До них эта информация не доводилась до последнего... Ребята на тот момент еще не знали, что надо сделать. Мы только отбирали среди них тех, кто не страдает клаустрофобией, не страдает астмой, физически более-менее развит, соответственно, проведя жесткий отбор", - рассказал командир с позывным "Аид".
По его словам, подготовка проводилась в строжайшей секретности, чтобы информация не попала к врагу.
Арт-объект в виде фрагмента трубы в Курске - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Курске после операции "Поток" установили арт-объект в виде трубы
11 апреля, 20:43
"Приехал Апти Аронович (командир спецназа "Ахмат", генерал-лейтенант Апти Алаудинов - ред.) и провел нам инструктаж и напутственные слова. После этого за часа четыре до выдвижения на позиции и захода в трубу я рассказал ребятам, что надо сделать. Они до последнего не знали. Все абсолютно хладнокровно, как подобает настоящему русскому воину, выслушали задачу и пошли за мной. Самое важное для меня как командира то, что люди, не задавая вопросов, присоединились. Это очень важно", - рассказал "Аид".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны Добровольческого корпуса, участвовавшей в операции Поток, в Судже - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды
10 апреля, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаАпти АлаудиновВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФ
 
 
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