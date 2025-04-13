https://ria.ru/20250413/potok-2011022102.html
В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток"
В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток" - РИА Новости, 13.04.2025
В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток"
Личные вещи российских бойцов, использовавшиеся во время операции "Поток", представили на выставке в Курске, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:16:00+03:00
2025-04-13T17:16:00+03:00
2025-04-13T18:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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валерий герасимов
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КУРСК, 13 апр — РИА Новости. Личные вещи российских бойцов, использовавшиеся во время операции "Поток", представили на выставке в Курске, сообщил корреспондент РИА Новости. "Выставка, которая запечатлела события, без сомнения, достойные истории. Операция "Поток", конечно, войдет в историю, о ней будут рассказывать будущим поколениям, о ней будут писать книги, о ней будут слагать легенды. Почти 15 километров по узкой трубе люди шли в тыл врага, не зная, что их ждет. В неимоверных, нечеловеческих условиях", — сказал врио губернатора региона Александр Хинштейн на церемонии открытия выставки.Он подчеркнул, что подвиг бойцов — огромный пример самоотверженности, мужества, героизма, любви к своему Отечеству для всех россиян.Через месяц после освобождения Суджи в Курске открыли выставку фотографий и личных вещей участников операции "Поток", которая послужила началу освобождения города Суджа и практически всей оккупированной части Курской области. Бойцы предоставили личные вещи, которыми пользовались в "трубе", — пропитанную конденсатом форму, шевроны, маски, кислородные баллоны, электросамокаты, переделанные специально для подвоза провизии, оборудования и боеприпасов в условиях ограниченного пространства.На выставке также представили фрагмент трубы диаметром 144 сантиметра, аналогичной той, в которой проходила операция. Проведенная в начале марта операция "Поток" послужила началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу врага. Они внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи, в глубине обороны ВСУ, и освободили промышленную зону города.
https://ria.ru/20250411/kursk-2010811993.html
https://ria.ru/20250410/nagrady-2010371101.html
https://ria.ru/20250330/pesnya-2008196553.html
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Выставка личных вещей бойцов, использовавшихся во время операции "Поток"
Личные вещи бойцов, форму, шевроны, кислородные маски и электросамокаты, использовавшиеся во время операции "Поток", представлены на выставке в Курске, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-13T17:16
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В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток"
В Курске показали личные вещи бойцов, использовавшиеся во время операции "Поток"