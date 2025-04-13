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В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток" - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 13.04.2025 (обновлено: 18:16 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/potok-2011022102.html
В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток"
В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток" - РИА Новости, 13.04.2025
В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток"
Личные вещи российских бойцов, использовавшиеся во время операции "Поток", представили на выставке в Курске, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:16:00+03:00
2025-04-13T18:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 13 апр — РИА Новости. Личные вещи российских бойцов, использовавшиеся во время операции "Поток", представили на выставке в Курске, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Выставка, которая запечатлела события, без сомнения, достойные истории. Операция &quot;Поток&quot;, конечно, войдет в историю, о ней будут рассказывать будущим поколениям, о ней будут писать книги, о ней будут слагать легенды. Почти 15 километров по узкой трубе люди шли в тыл врага, не зная, что их ждет. В неимоверных, нечеловеческих условиях&quot;, — сказал врио губернатора региона Александр Хинштейн на церемонии открытия выставки.Он подчеркнул, что подвиг бойцов — огромный пример самоотверженности, мужества, героизма, любви к своему Отечеству для всех россиян.Через месяц после освобождения Суджи в Курске открыли выставку фотографий и личных вещей участников операции "Поток", которая послужила началу освобождения города Суджа и практически всей оккупированной части Курской области. Бойцы предоставили личные вещи, которыми пользовались в "трубе", — пропитанную конденсатом форму, шевроны, маски, кислородные баллоны, электросамокаты, переделанные специально для подвоза провизии, оборудования и боеприпасов в условиях ограниченного пространства.На выставке также представили фрагмент трубы диаметром 144 сантиметра, аналогичной той, в которой проходила операция. Проведенная в начале марта операция "Поток" послужила началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу врага. Они внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи, в глубине обороны ВСУ, и освободили промышленную зону города.
https://ria.ru/20250411/kursk-2010811993.html
https://ria.ru/20250410/nagrady-2010371101.html
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курская область
россия
суджа
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Выставка личных вещей бойцов, использовавшихся во время операции "Поток"
Личные вещи бойцов, форму, шевроны, кислородные маски и электросамокаты, использовавшиеся во время операции "Поток", представлены на выставке в Курске, передает корреспондент РИА Новости.
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курская область, россия, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Воздушно-десантные войска России
В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток"

В Курске показали личные вещи бойцов, использовавшиеся во время операции "Поток"

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КУРСК, 13 апр — РИА Новости. Личные вещи российских бойцов, использовавшиеся во время операции "Поток", представили на выставке в Курске, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Выставка, которая запечатлела события, без сомнения, достойные истории. Операция "Поток", конечно, войдет в историю, о ней будут рассказывать будущим поколениям, о ней будут писать книги, о ней будут слагать легенды. Почти 15 километров по узкой трубе люди шли в тыл врага, не зная, что их ждет. В неимоверных, нечеловеческих условиях", — сказал врио губернатора региона Александр Хинштейн на церемонии открытия выставки.

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Он подчеркнул, что подвиг бойцов — огромный пример самоотверженности, мужества, героизма, любви к своему Отечеству для всех россиян.
Через месяц после освобождения Суджи в Курске открыли выставку фотографий и личных вещей участников операции "Поток", которая послужила началу освобождения города Суджа и практически всей оккупированной части Курской области. Бойцы предоставили личные вещи, которыми пользовались в "трубе", — пропитанную конденсатом форму, шевроны, маски, кислородные баллоны, электросамокаты, переделанные специально для подвоза провизии, оборудования и боеприпасов в условиях ограниченного пространства.
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На выставке также представили фрагмент трубы диаметром 144 сантиметра, аналогичной той, в которой проходила операция.
Проведенная в начале марта операция "Поток" послужила началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу врага. Они внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи, в глубине обороны ВСУ, и освободили промышленную зону города.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФВоздушно-десантные войска России
 
 
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