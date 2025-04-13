https://ria.ru/20250413/polischuk-2010912918.html

Алексей Полищук: между Москвой и Киевом сложился канал нотной переписки

Алексей Полищук: между Москвой и Киевом сложился канал нотной переписки - РИА Новости, 13.04.2025

Алексей Полищук: между Москвой и Киевом сложился канал нотной переписки

Киевский режим продолжает злостно нарушать мораторий на удары по объектам энергетики, Москва фиксирует это и передает данные Вашингтону, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:00:00+03:00

2025-04-13T10:00:00+03:00

2025-04-13T10:00:00+03:00

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Киевский режим продолжает злостно нарушать мораторий на удары по объектам энергетики, Москва фиксирует это и передает данные Вашингтону, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. В интервью корреспонденту агентства Кристине Луна-Родригес он рассказал о том, какие сейчас существуют каналы связи между Москвой и Киевом, а также о том, что сегодня поведение властей Украины демонстрирует их неготовность к прямому диалогу.— Украина не выполняет договоренности о ненанесении ударов по энергообъектам. Считают ли в Москве, что Киев недоговороспособен и с ним не имеет смысла вести прямые контакты?— Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США, а затем поддержан Зеленским. С момента достижения этой договоренности украинская сторона нарушила его более 60 раз. То есть попытки ударов по российским энергетическим объектам предпринимаются ежедневно и по несколько раз в день. Это может происходить по двум причинам: либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то и другое вызывает крайнее беспокойство. Если приказа нет, то мы имеем дело с осознанным саботажем договоренностей. Если же он не выполняется, то киевское руководство не в состоянии контролировать собственных военных.Россия, в свою очередь, соблюдает мораторий и фиксирует все случаи его нарушения со стороны Киева. Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицам других стран и международным структурам как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима.— Обсуждался ли с США вопрос возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса в рамках новой черноморской инициативы?— Возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса было важным элементом стамбульской зерновой сделки 2022 года. Киев саботировал эту договоренность, пытался использовать ее как элемент шантажа и давления, а в июне 2023 года осуществил подрыв трубопровода. На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась. В настоящее время реализуются другие возможности поставки в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений.— На каких условиях Москва готова приступить к прямым переговорам с Киевом?— Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Однако поведение киевских властей показывает, что они к этому не готовы. Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022-го был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор.— Есть ли у России и Украины рабочий канал связи, и если да, то какой? Какие вопросы обсуждаются между сторонами?— Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки, главным образом по правовым и консульским вопросам. Такие коммуникации осуществляются через посольства двух стран в Белоруссии. Мы признательны Минску за поддержание этого канала связи.— Согласится ли Россия на отправку миротворцев на Украину, если в группу войдут российские представители?— Сейчас вопрос миротворчества на повестке дня не стоит. Согласно мировой практике, главным условием развертывания миротворцев является достижение мирного урегулирования или устойчивого прекращения огня. Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики. Переговоры о формировании так называемых гарантийных сил, которые в настоящее время ведутся "коалицией желающих" во главе с Францией и Британией, на самом деле являются подготовкой иностранной интервенции.Необходимо также помнить негативный опыт Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в 2014-2022 годах. Ее сотрудники должны были наблюдать за выполнением Минских соглашений, а на деле работали на одну из сторон конфликта, занимаясь подтасовкой докладов в пользу Киева и разведывательной деятельностью против Донецка и Луганска. Повторение подобного псевдомиротворчества недопустимо, равно как и иностранная интервенция под мирогарантийными флагами.— Как в Москве оценивают арест главы Гагаузии Евгении Гуцул? Она обратилась за помощью к России. Как Москва намерена реагировать?— В самой Молдавии арест главы Гагаузии назвали "предвыборным террором". Оппоненты нынешнего руководства в Кишиневе отмечают, что в стране установилась диктатура, обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей. Наиболее сильному прессингу подвергаются политики, выступающие за конструктивные отношения с Россией, к которым относится Евгения Гуцул. Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества. Поднимали вопрос в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. Указывали на политический характер преследования, которое может привести к эскалации напряженности и дестабилизации региона. Направили официальные обращения с требованием отреагировать на действия молдавских властей в адрес генсекретаря ОБСЕ, директора БДИПЧ ОБСЕ и верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств. Усилия на этом направлении будут продолжены.— Ранее стало известно, что "Молдовагаз" может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье. Прорабатываются ли российской стороной запасные варианты поставки газа в Приднестровье?— Нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживают около 220 тысяч российских граждан. Кризис с поставками газа в этот регион, который возник в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО "Газпром". В результате Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Российским профильным ведомствам удалось оперативно выработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. В настоящее время делается все возможное для нахождения долговременных, устойчивых и жизнеспособных вариантов энергоснабжения Приднестровья. Рассчитываем на конструктивный и ответственный подход всех сторон, задействованных в этом процессе.— На каком этапе находится строительство второй АЭС в Белоруссии? Определено ли окончательно место? Когда можно ожидать начала реализации проекта?— Белорусские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики. Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо дополнительного, третьего энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области. Для обсуждения технических и финансовых условий этого масштабного проекта профильные ведомства двух стран сформировали экспертную рабочую группу. Она провела несколько встреч, на которых рассматривался целый комплекс вопросов: локация будущей станции, ценовые параметры проекта, тип реакторов, сроки строительства и другие аспекты. Эти вопросы обсуждаются и в других форматах, включая регулярные встречи руководства госкорпорации "Росатом" и правительства Белоруссии. В настоящее время Минэнерго Белоруссии, опираясь на результаты состоявшихся заседаний, разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта. Работа должна быть завершена к середине года. Исходим из того, что в документе будут определены все его основные параметры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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