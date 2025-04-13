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В Архангельске избрали меру пресечения подозреваемому в поджоге машин МВД - РИА Новости, 13.04.2025
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16:09 13.04.2025 (обновлено: 16:32 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/podzhog-2011011707.html
В Архангельске избрали меру пресечения подозреваемому в поджоге машин МВД
В Архангельске избрали меру пресечения подозреваемому в поджоге машин МВД - РИА Новости, 13.04.2025
В Архангельске избрали меру пресечения подозреваемому в поджоге машин МВД
Архангельский суд постановил заключить под стражу 21-летнего мужчину, который подозревается в поджоге четырех автомобилей полиции, сообщили в региональном СУСК... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:09:00+03:00
2025-04-13T16:32:00+03:00
происшествия
россия
архангельск
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МУРМАНСК, 13 апр – РИА Новости. Архангельский суд постановил заключить под стражу 21-летнего мужчину, который подозревается в поджоге четырех автомобилей полиции, сообщили в региональном СУСК РФ. "По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении 21-летнего жителя областного центра, подозреваемого в умышленном поджоге служебных автомобилей полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время подследственному будет предъявлено обвинение в совершении террористического акта. По предварительным данным, вечером в субботу подозреваемый облил горючей жидкостью четыре служебных автомобиля полиции, стоящих возле батальона дислокации ППСП УМВД России по городу Архангельску, и поджег их. В результате пожара серьёзно повреждены три автомобиля. Возгорание ликвидировано сотрудниками экстренных служб. Пострадавших нет. Подозреваемый задержан на месте сотрудниками полиции. По версии задержанного, он совершил преступные действия, "находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общался по телефону".
https://ria.ru/20250413/aferisty-2010987435.html
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происшествия, россия, архангельск
Происшествия, Россия, Архангельск
В Архангельске избрали меру пресечения подозреваемому в поджоге машин МВД

В Архангельске заключили под стражу подозреваемого в поджоге автомобилей полиции

© Фото : Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/Telegram Мужчина, подозреваемый в умышленном поджоге служебных автомобилей полиции в Архангельске
 Мужчина, подозреваемый в умышленном поджоге служебных автомобилей полиции в Архангельске - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/Telegram
Мужчина, подозреваемый в умышленном поджоге служебных автомобилей полиции в Архангельске
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МУРМАНСК, 13 апр – РИА Новости. Архангельский суд постановил заключить под стражу 21-летнего мужчину, который подозревается в поджоге четырех автомобилей полиции, сообщили в региональном СУСК РФ.
"По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении 21-летнего жителя областного центра, подозреваемого в умышленном поджоге служебных автомобилей полиции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ближайшее время подследственному будет предъявлено обвинение в совершении террористического акта.
По предварительным данным, вечером в субботу подозреваемый облил горючей жидкостью четыре служебных автомобиля полиции, стоящих возле батальона дислокации ППСП УМВД России по городу Архангельску, и поджег их. В результате пожара серьёзно повреждены три автомобиля. Возгорание ликвидировано сотрудниками экстренных служб. Пострадавших нет. Подозреваемый задержан на месте сотрудниками полиции. По версии задержанного, он совершил преступные действия, "находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общался по телефону".
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