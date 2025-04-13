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СК возбудил дело о теракте после поджога машин полиции в Архангельске - РИА Новости, 13.04.2025
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08:49 13.04.2025 (обновлено: 11:56 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/podzhog-2010966723.html
СК возбудил дело о теракте после поджога машин полиции в Архангельске
СК возбудил дело о теракте после поджога машин полиции в Архангельске - РИА Новости, 13.04.2025
СК возбудил дело о теракте после поджога машин полиции в Архангельске
Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело о теракте против 21-летнего жителя города, подозреваемого в поджоге по чужому указанию четырех автомобилей,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:49:00+03:00
2025-04-13T11:56:00+03:00
происшествия
россия
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МУРМАНСК, 13 апр — РИА Новости. Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело о теракте против 21-летнего жителя города, подозреваемого в поджоге по чужому указанию четырех автомобилей, сообщили в региональном следственном управлении СК.По предварительным данным, вечером в субботу подозреваемый облил горючей жидкостью четыре служебных автомобиля полиции, стоящих возле батальона дислокации ППСП УМВД России по городу Архангельску, и поджег их. "В результате пожара серьезно повреждены три автомобиля. Возгорание ликвидировано сотрудниками экстренных служб. Пострадавших из числа сотрудников полиции и иных граждан нет", — отметили в ведомстве. Подозреваемого задержали на месте инцидента сотрудники полиции. По версии задержанного, он совершил преступление, "находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общался по телефону". Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.
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происшествия, россия, архангельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Архангельск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о теракте после поджога машин полиции в Архангельске

СК возбудил уголовное дело о теракте после поджога четырех машин полиции

© Фото : Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/TelegramПодозреваемый в поджоге четырех автомобилей в Архангельске
Подозреваемый в поджоге четырех автомобилей в Архангельске - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/Telegram
Подозреваемый в поджоге четырех автомобилей в Архангельске
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МУРМАНСК, 13 апр — РИА Новости. Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело о теракте против 21-летнего жителя города, подозреваемого в поджоге по чужому указанию четырех автомобилей, сообщили в региональном следственном управлении СК.
По предварительным данным, вечером в субботу подозреваемый облил горючей жидкостью четыре служебных автомобиля полиции, стоящих возле батальона дислокации ППСП УМВД России по городу Архангельску, и поджег их.
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"В результате пожара серьезно повреждены три автомобиля. Возгорание ликвидировано сотрудниками экстренных служб. Пострадавших из числа сотрудников полиции и иных граждан нет", — отметили в ведомстве.
Подозреваемого задержали на месте инцидента сотрудники полиции. По версии задержанного, он совершил преступление, "находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общался по телефону".
Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.
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