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В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве двух женщин - РИА Новости, 13.04.2025
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13:28 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/podozrevaemyj-2010992093.html
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве двух женщин
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве двух женщин - РИА Новости, 13.04.2025
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве двух женщин
Сотрудники полиции установили личность мужчины, причастного к убийству двоих женщин в нижегородском городе Сарове, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:28:00+03:00
2025-04-13T13:28:00+03:00
происшествия
саров
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность мужчины, причастного к убийству двоих женщин в нижегородском городе Сарове, сообщает региональное управление МВД. Ранее следственное управление СК по Нижегородской области сообщало, что 7 апреля жительница Сарова зарезала мать, подожгла квартиру для сокрытия следов преступления, но сама получила смертельное отравление угарным газом. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство двух лиц). "Оперативники установили, что в подъезде между 34-летней женщиной и 26-летним подозреваемым произошла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую и душил шнурком от штанов. Когда она потеряла сознание, злоумышленник зашёл в квартиру, нанёс несколько ударов кухонным ножом её 56-летней матери и попытался задушить тем же шнурком, что и дочь", - говорится в сообщении. Находившихся без сознания женщин он отнёс в гостиную, в соседней комнате поджёг мебель и открыл газ на кухне, рассчитывая, что огонь скроет следы преступления. Квартиру мужчина закрыл на ключ, одежду выбросил, с места происшествия скрылся на велосипеде. "Благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска и следственных органов злоумышленник был установлен и задержан", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250408/sarov-2010096261.html
https://ria.ru/20250406/muzhchina-2009620553.html
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происшествия, саров, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саров, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве двух женщин

В нижегородском Сарове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин

© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудники полиции стоят у двери квартиры
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность мужчины, причастного к убийству двоих женщин в нижегородском городе Сарове, сообщает региональное управление МВД.
Ранее следственное управление СК по Нижегородской области сообщало, что 7 апреля жительница Сарова зарезала мать, подожгла квартиру для сокрытия следов преступления, но сама получила смертельное отравление угарным газом. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство двух лиц).
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Жительница Сарова зарезала мать, подожгла квартиру и погибла сама
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"Оперативники установили, что в подъезде между 34-летней женщиной и 26-летним подозреваемым произошла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую и душил шнурком от штанов. Когда она потеряла сознание, злоумышленник зашёл в квартиру, нанёс несколько ударов кухонным ножом её 56-летней матери и попытался задушить тем же шнурком, что и дочь", - говорится в сообщении.
Находившихся без сознания женщин он отнёс в гостиную, в соседней комнате поджёг мебель и открыл газ на кухне, рассчитывая, что огонь скроет следы преступления.
Квартиру мужчина закрыл на ключ, одежду выбросил, с места происшествия скрылся на велосипеде.
"Благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска и следственных органов злоумышленник был установлен и задержан", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияСаровНижегородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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