https://ria.ru/20250413/petrovich-2010980097.html

Молдавию лишают исторической памяти, заявил глава совета соотечественников

Молдавию лишают исторической памяти, заявил глава совета соотечественников - РИА Новости, 13.04.2025

Молдавию лишают исторической памяти, заявил глава совета соотечественников

Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович заявил, что жителей республики пытаются лишить исторической памяти. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T11:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович заявил, что жителей республики пытаются лишить исторической памяти. Петрович в субботу сообщил РИА Новости, что его задержали на час в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы. "Мое вчерашнее задержание пытаются связать с участием на одном из мероприятий в столице Российской Федерации, где обсуждалась повестка традиционных ценностей. Одной из них для здоровой нации и отдельно взятого гражданина является историческая память, уважение к своим предкам. Наш народ этой ценности сегодня варварски пытаются лишить, и мы всеми силами стараемся этому противостоять. И мы обязательно победим в этой борьбе", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что готов понести ответственность за каждое озвучение на форуме в Москве слово. Ранее он опубликовал в своем Telegram-канале заметки об участии в международном форуме "Память победителей" в Москве, посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250410/moldaviya-2010444982.html

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