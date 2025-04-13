https://ria.ru/20250413/petrosyan-2011007114.html

Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста

Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста - РИА Новости, 13.04.2025

Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в беседе с РИА Новости опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, назвав... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:38:00+03:00

2025-04-13T15:38:00+03:00

2025-04-13T16:50:00+03:00

культура

рсфср

евгений петросян

татьяна брухунова

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в беседе с РИА Новости опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, назвав это фейком. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. "Вся информация - фейк", - сказала Брухунова.

https://ria.ru/20250308/petrosyan-2003830624.html

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рсфср, евгений петросян, татьяна брухунова, россия