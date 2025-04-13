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Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста - РИА Новости, 13.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:38 13.04.2025 (обновлено: 16:50 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/petrosyan-2011007114.html
Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста
Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста - РИА Новости, 13.04.2025
Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста
Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в беседе с РИА Новости опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, назвав... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:38:00+03:00
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культура
рсфср
евгений петросян
татьяна брухунова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в беседе с РИА Новости опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, назвав это фейком. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. "Вся информация - фейк", - сказала Брухунова.
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рсфср, евгений петросян, татьяна брухунова, россия
Культура, РСФСР, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Россия
Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста

Жена Петросяна Брухунова опровергла информацию об ухудшении состояния артиста

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в беседе с РИА Новости опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, назвав это фейком.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей.
«
"Вся информация - фейк", - сказала Брухунова.
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации
8 марта, 17:02
 
КультураРСФСРЕвгений ПетросянТатьяна БрухуноваРоссия
 
 
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