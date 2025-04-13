https://ria.ru/20250413/petrosyan-2011007114.html
Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста
Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста - РИА Новости, 13.04.2025
Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста
Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в беседе с РИА Новости опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, назвав... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:38:00+03:00
2025-04-13T15:38:00+03:00
2025-04-13T16:50:00+03:00
культура
рсфср
евгений петросян
татьяна брухунова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f9874ad347d3bccb4292480aa6b77aa4.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в беседе с РИА Новости опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, назвав это фейком. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. "Вся информация - фейк", - сказала Брухунова.
https://ria.ru/20250308/petrosyan-2003830624.html
рсфср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_feae716cbc83c7ec444c49ca0925edb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, евгений петросян, татьяна брухунова, россия
Культура, РСФСР, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Россия
Жена Петросяна опровергла информацию об ухудшении состояния артиста
Жена Петросяна Брухунова опровергла информацию об ухудшении состояния артиста